タレントの上沼恵美子（70）が14日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。ゲストを絶賛する場面があった。

この日のゲストは、タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）。上沼は冒頭「ゆうちゃみちゃんはいい年やったね、充実してたね」と今年の活躍ぶりに賛辞。

「私の今年の漢字」のコーナーでは、ゆうちゃみが「挑」と発表し、上沼は「今年の一文字『桃』〜？」とボケ。ゆうちゃみが「今年めっちゃ挑戦したなっていう、例えばテレビ番組の他に、ファッションショーだったりとか、大阪万博のサポーターやらせてもらったり、お芝居やらせてもらったり、いっぱい楽しいことを経験させてもらったなっていう」と理由を説明すると、上沼は「あなたはもう、ねぇ。ほんと素晴らしかったね。ギャラも上がったやろ？」と絶賛しながらチクリ。

続けて「まあ、センスとしたら最低ですわ」と「挑」のチョイスにもチクリ。「ほんまアカンでアカンで、センス的にはダメやねん。まだ桃の方が。桃のように桃太郎のように生まれ変わりましたとか」と“指導”しスタジオを盛り上げた。