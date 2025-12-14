「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

２番人気のスターアニスが、中団から力強く伸びてＧ１初制覇を飾った。前半３Ｆ３３秒７と淀みのない流れをリズム良く追走。鞍上の松山のアクションに応えて力強く末脚を伸ばし、２歳女王の座をつかみ取った。２着は４番人気ギャラボーグ、３着には６番人気のタイセイボーグが入った。勝ち時計は１分３２秒６（良）。

殊勲の松山が「すごくうれしいです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。前走は負けてしまいましたが、こうしてチャンスをもらって、こんなに強い馬に乗せてもらって、もう一度頑張ってくれて、馬に感謝ですね」と関係者や相棒に感謝した。「前走で千四を経験して、マイルは大丈夫だと思っていました。跳びが大きくて、すごくいい跳びをするので、雨が降らないといいなと思っていたんですが、しっかりと晴れてくれて、運も味方してくれました」と馬場状態も勝因に挙げた。

「最後にいい脚が使えますし、跳びが大きいので最初は内に押し込められそうになったのですが、外に出した方がいい脚が使えると思っていました。イメージ通りでしたね。手応えも良かったですし、追いだしを我慢する余裕があったほどでした。すごく強かったです」と相棒の能力をたたえ、「来年は桜花賞とかが目標になってくるとは思うのですが、とにかく無事にいってほしいですね。またコンビが組めたらうれしいです」と、来年以降のさらなる飛躍を期待していた。