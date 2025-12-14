「きたぁぁぁ！」「遂に決まった！」王座奪還を目指す神戸、スキッベ新監督の就任を発表！「再び頂点取ろう！」など期待の声続々
ヴィッセル神戸は12月14日、ミヒャエル・スキッベ氏が新監督に就任すると発表した。
22年から25年にかけてサンフレッチェ広島を率いたスキッベ監督は、２度のルヴァンカップ制覇に導き、22年と24年にはJ１リーグ優秀監督賞にも輝いた。
60歳のドイツ人指揮官は、神戸の公式サイトで「この度、ヴィッセル神戸の監督に就任し、大変光栄に、そして嬉しく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントしている。
また、クラブの公式Xでも新監督の就任が発表されると、以下のような声があがった。
「きたぁぁぁ！」
「タイトル獲りましょう！」
「神戸をさらなる高みへお願いします」
「ようこそ神戸へ！」
「どんなチームになるか楽しみ！」
「頼むぜ」
「再び頂点取ろう！」
新体制で覇権奪回を目指す神戸はセハット・ウマル氏のヘッドコーチ就任も合わせてリリースしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
22年から25年にかけてサンフレッチェ広島を率いたスキッベ監督は、２度のルヴァンカップ制覇に導き、22年と24年にはJ１リーグ優秀監督賞にも輝いた。
60歳のドイツ人指揮官は、神戸の公式サイトで「この度、ヴィッセル神戸の監督に就任し、大変光栄に、そして嬉しく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントしている。
また、クラブの公式Xでも新監督の就任が発表されると、以下のような声があがった。
「きたぁぁぁ！」
「タイトル獲りましょう！」
「神戸をさらなる高みへお願いします」
「ようこそ神戸へ！」
「どんなチームになるか楽しみ！」
「頼むぜ」
「再び頂点取ろう！」
新体制で覇権奪回を目指す神戸はセハット・ウマル氏のヘッドコーチ就任も合わせてリリースしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集