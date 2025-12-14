中越通運（新潟市）は、女子サッカーの「アルビレックス新潟レディース」のラッピングを施したトラックを製作、導入しました。



11日に聖籠町のアルビレッジでお披露目された車体は、アルビＬのカラー・オレンジを基調としたベースに中越通運のブランドスローガン「できっこないを、解決しよう。」が大きく書かれ、選手をモチーフにした女性のシルエットが印象的に描かれています。躍動感あふれるデザインを目にした川澄奈穂美選手は「めちゃくちゃかっこいい。これが街を走ると思うとすごくわくわくする」と話していました。



中越通運はアルビＬのユニフォームスポンサーを務めていて、中山和映社長は「チームと会社がともに地域を盛り上げていく一歩になるという思いがあり、ラッピングトラックを作った」と取材に答えました。トラックは同社の物流業務に使用され、新潟県内全域を走ります。

