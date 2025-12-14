タッカー獲りはドジャースVSブルージェイズの一騎打ちか 米記者が分析…ド軍の4年1.8億ドルか、ブ軍の10年3億ドルか
カブスからFAとなり去就が注目されるカイル・タッカー(C)Getty Images
カブスからFAとなっているカイル・タッカーについて、MLBアナリストのブレイク・ハリス記者が現地時間12月13日に自身のXを更新。「もうブルージェイズとドジャースの一騎打ちって感じがする」と投稿した。
【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見る
タッカーは今オフのFA市場において野手では最大の目玉であり、外野手の補強を必要としているドジャースにとって獲得したい選手の一人だ。ただ、専門メディア『Dodgers Nation』などでは、4年前後の短期契約を提示する意向であると報じられている。
それを踏まえてか、ハリス記者は「この時点で、トロント以外に3億ドル（約465億円）以上を出す球団なんてあるかな？」と疑問を呈した上で「ブルージェイズも、ドジャースが長期契約には乗ってこないのを分かってるわけで、自分たちだけで値段を吊り上げる必要もないよね」と分析した。
「結果的に、これはドジャースに優に働く気がする」と推測した同記者は、両球団の具体的な提示格にも言及。「もしブルージェイズが『10年3億ドル』を提示して、それが最高額いう状況なら、ドジャースの『4年1億8000万ドル』（約279億円）のオファーも、悪く見えなくなる」と論じた。
単年ベースでは、ブルージェイズを上回るドジャース。くしくも今年のワールドシリーズで激突した2チームによる争奪戦の構図となったが、果たして28歳の“大物”は、どんな決断を下すだろうか。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
