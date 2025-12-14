タッカー獲りはドジャースVSブルージェイズの一騎打ちか　米記者が分析…ド軍の4年1.8億ドルか、ブ軍の10年3億ドルか

カブスからFAとなり去就が注目されるカイル・タッカー(C)Getty Images

カブスからFAとなっているカイル・タッカーについて、MLBアナリストのブレイク・ハリス記者が現地時間12月13日に自身のXを更新。「もうブルージェイズとドジャースの一騎打ちって感じがする」と投稿した。

タッカーは今オフのFA市場において野手では最大の目玉であり、外野手の補強を必要としているドジャースにとって獲得したい選手の一人だ。ただ、専門メディア『Dodgers Nation』などでは、4年前後の短期契約を提示する意向であると報じられている。

それを踏まえてか、ハリス記者は「この時点で、トロント以外に3億ドル（約465億円）以上を出す球団なんてあるかな？」と疑問を呈した上で「ブルージェイズも、ドジャースが長期契約には乗ってこないのを分かってるわけで、自分たちだけで値段を吊り上げる必要もないよね」と分析した。