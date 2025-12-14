◇卓球WTTファイナルズ香港2025(10〜14日、香港)

卓球のWTTファイナルズは14日、男子シングルスの準決勝が行われ、張本智和選手(世界ランク5位)が中国の林詩棟選手(同2位)を4-3(12-10、11-4、10-12、10-12、11-6、7-11、11-8)で撃破。悲願の初優勝へあと1つとしました。

過去5勝1敗と好相性の相手。それでも6試合中、5試合でフルゲームでしたが、この日も激しいラリーの応酬で互いに譲らず。最終ゲームまでもつれた1時間超えの激闘は、張本選手が制しました。

試合後のインタビューでは、「本当に信じられないという一言というか。やっている最中は冷静に一球一球考えているのですが、実際にプレーしていると自分がこれだけいいプレーしているのはなかなか信じられない気持ち。あっという間に7ゲームを必死に戦い抜いたら今終わったって感じ。長いようで短いようないい試合だった」と振り返りました。

昨年に続く決勝進出。過去この大会は3度決勝で涙をのみました。同日に行われる決勝はスウェーデンのモーレゴード選手(同4位)と戦います。

張本選手は「WTTファイナルズは4度目の決勝なので、なんとしても4度目の正直、絶対に、絶対に、絶対に優勝したいと思うので、優勝するしかない。もちろんやることはやりますけれど、優勝という目標は絶対に持って、優勝したい」と力強く語りました。