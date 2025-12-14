転職はいつまでにしたほうがいいのか。転職ライターの安斎響市さんは「若い方が有利とは言い切れず、十分に社会人経験を積んだ30代後半〜40代にも需要がある。ただし、40代になると、過去の転職回数が大きく影響する」という――。

※本稿は、安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと…と思ったら読む 40代からの転職と副業』（育鵬社）の一部を再編集したものです。

■25歳と41歳、どちらが転職しやすい？

「もう40代なのに、今さら転職なんて、難しいんじゃないか？」

そう考える人は多いでしょう。

一般的に、20代よりも30代の方が転職の難易度は上がり、40代になるとさらに上がると言われています。

しかし、それは考え方次第です。

・Aさん（25歳）

社会人経験2年半、新入社員研修の終了後は、経理アシスタントとして事務作業や伝票処理などの仕事を担当。今年「日商簿記検定3級」を取得予定で勉強中。

・Bさん（41歳）

社会人経験19年、経理・財務部門で様々な業務を経験し、現在は経理第2課のマネージャーとして5名の部下を持っている。海外出張経験もあり。

このうち、「Aさんの方が転職に有利だ」と、あなたは本当に思いますか？

■社会人経験を求めている企業も多い

それは、どんな企業の何の求人募集に応募するか次第でしょう。

写真＝iStock.com／GamePH ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／GamePH

「未経験歓迎」で、「素直に指示に従う元気な若手が欲しい」という企業から見れば、Aさんの方が欲しい人材像に当てはまるかもしれません。

一方、「経理部門の管理職経験者を採用したい」という求人に応募する場合、Aさんはおそらく書類選考で即お見送りですが、Bさんには最低でも一次面接を受けるチャンスが与えられるはずです。

必ずしも、「若い方が有利」とは言い切れません。

20代じゃないと雇ってくれない会社が多くある一方で、「指定する条件を満たした社会人経験15年以上の人じゃないと雇わない」という主に30代後半〜40代向けのポジションの募集も多くあります。

「40代だから転職は難しい」、「20代なら転職はまだまだ可能」などと単純化できるような話ではありません。

■さすがに50代になると条件が厳しくなる

もちろん、年齢による足切りがまったくないわけではありません。

一部の日系老舗企業などだと、「年齢」という数字を異常なほど気にすることもあります。場合によっては、「39歳」と「40歳」という些細な違いでも採用の合否に響いてしまいます。

そんなものは、言ってしまえば「その人の誕生日が何月か」程度の小さな差異に過ぎないはずですが、それでも、古臭い体質の企業だと「この人は40代だから」という見られ方をしてしまうのが厳しいところです。

そして、50代に突入すると、転職の条件がさらに厳しくなるのは間違いありません。

「転職に年齢は関係ない」と言いたいところではありますが、ほとんどの会社は60歳くらいが定年退職ですし、55歳で役職定年がある職場も多いので、50歳を過ぎた社員を積極的に雇いたいというケースは限られます。

言い方を変えれば、転職活動には「年齢」が影響する可能性があるからこそ、まだ40代の今のうちに転職しておいた方が良い、という考え方もできます。

「もう40代だから遅い」ではなく、「まだ40代だから間に合う」と考えた方が現実的でしょう。

■「転職回数ゼロ」が不安視される理由

「過去の転職回数がゼロ」

「一度も転職経験がない」

というのも、20代であればプラス要素ですが、40代になると逆に、採用上の不安要素になってしまいます。

勤続年数の長さは、若い時分であれば「定着力」「忍耐力」として、重要視される可能性が高いです。

また、「社内の評価」としては、最近入社したばかりの人よりは、昔から長く勤めている人の方が何かと重宝されがちです。

ただ、これらはあくまで「若いときの話」「社内の話」です。

40代になって、新卒から1社しか経験がない人は、

・「一つの会社の文化に長く染まってしまっている様子だから、その職場以外でも柔軟に働ける人ではないのではないか？」

・「会社のブランドや看板に頼った働き方をずっとしてきている様子だから、今さら別の職場に移って活躍するのは難しいのでは……」

・「これまでの十数年、狭い業界のニッチな仕事しか経験していないから、他の業界に行ったらまるで通用しない可能性がある」

そんな風に、マイナス要素として見られる可能性が高いです。

■「転職は悪」→「転職経験なしは悪」

「転職経験がまったくない40代」は、「転職経験豊富な40代」と比べると、書類選考や面接などの選考プロセスで圧倒的に不利になります。

旧態依然とした老舗企業での勤務経験しかない人、公務員など他で通用しづらいスキルしか持っていない人、製造業など斜陽産業の経験しかない人であれば、この傾向はなおさら強くなります。

20代のうちは「過去の転職回数」が多ければ多いほど、「定着しない」「根気がない」とマイナス評価になってしまいます。その後のキャリアの道が閉ざされてしまう人もいることでしょう。それだけ、「転職は悪」と思われがちです。

その傾向は、いくら時代が変わっても同じことで、「入社してすぐ、大した経験も積まないうちに短期離職するなんてロクなもんじゃない」と考える人は多いです。

一方で、40代以降に転職を考える際には、「過去の転職回数」はなるべくゼロではない方が良い、という真逆の発想になります。

むしろ、中途採用に積極的な会社であればあるほど、「転職経験なしは悪」と考える傾向が強いです。

採用検討時に過去の転職経験に応じて、

「この歳で転職未経験者を雇うのは、さすがに入社後のミスマッチに不安が残る」

「この人は転職3回目だし、業界や職種が変わっても馴染めるタイプなんだな」

と思われるということです。

■50代でリストラ対象になったら絶体絶命

20代だと、「転職回数3回以上の人はお断り」と、何度も転職している人はあっさりと足切りされてしまうのに、40代になると逆に「転職経験ゼロの人はなるべく雇いたくない」と敬遠される対象になるのは、なかなか皮肉なものです。

この状況を避けたいと思うのであれば、やはり、一刻も早く、まだギリギリ間に合ううちに「転職経験」を積んでおくしかありません。

黒字決算が何年も続いていても、過去最高益を記録していても、大規模なリストラを断行する会社が次々に出てくる時代です。「うちの会社は大丈夫」なんて思ったまま50歳を過ぎると、今度こそ本当に転職は不可能になってしまいます。

写真＝iStock.com／metamorworks ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks

■「職場に迷惑をかける」と好機を逃す人たち

転職の際に、二の足を踏んでしまう理由として、「職場に迷惑をかけたくないから」と考える人もいるでしょう。

次の例は、過去に私の元に寄せられた転職相談のうちの一つです。

「40代の自分が転職できるかどうか、今まで自信が持てずにいました。

ただ、とりあえず腕試しだと思ってやってみたところ、なんと、同業界、同職種の外資系企業から年収1300万円の好待遇オファーを頂きました。現職の年収は850万円程度なので、大幅な収入アップになります。

業務内容も自分に合っていて、転職したいという気持ちはあるのですが、現在の職場は人手不足で、私でなければ回すのが難しい業務も多々あり、いま辞めるのはさすがに申し訳ないと思ってしまいます。

このまま転職すべきなのか、それとも、後任育成などの目途がある程度立ってから退職届を出すのが筋なのか、悩んでしまいます……」

A・Iさん（45歳・男性・日系自動車部品メーカー勤務）

実際、こういう思考になって「やはり私は、今の職場に残るべきなのではないか」と転職の機会を見送ってしまう人は多いです。

それどころか、「会社に迷惑がかかると申し訳ないから」と、転職活動を始めることさえなく、早々にあきらめてしまう人もいます。

写真＝iStock.com／Eoneren ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Eoneren

■1年後にはすっかり忘れられている

あえてはっきり言ってしまうと、

「自分がいないと職場が回らない」は、ただの自意識過剰です。

実際には、あなたが会社を辞めても、確実に職場は回ります。

あなたが退職届を出したとき、本気で困るのは直属の上司や、同じチームのメンバー数名くらいです。その人たちでさえ、あなたの退職後3カ月もすれば、一切何の問題もなく平然と日々の業務をこなしていることでしょう。1年後には、あなたの名前は話題に上がることさえもありません。

「自分がいないと職場が回らない」と思っているのは、自分だけです。

もちろん、一時的な人員減少による多少の混乱や困りごとくらいは発生するでしょうが、「あなたがいないなら、いないなりに残りのメンバーで仕事を回す」だけのことです。

■社員一人の影響力はそんなに大きくない

その証拠に、あなたが辞めても、会社の売上が半分になるわけでもなければ、急に大赤字に転落して経営難に陥ることも特にありません。

安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと…と思ったら読む 40代からの転職と副業』（育鵬社）

あなたが辞めた影響によって重要顧客が次々に離れていくわけでもないですし、突然株価が急落するわけでもないです。

つまり、会社としては、そんなに大した影響はありません。

たかが「社員の一人」がいるかいないかなんて、その程度の話でしょう。

仮に、あなたの職場が創業から間もないスタートアップ企業で、社員は全部で6名のみ、正社員のエンジニアはあなたともう一人しかいない、などの場合は、「一人の社員の退職」が会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性もあります。

ただし、こういった特異なケースを除けば、「自分がいないと職場が回らない」という状況は実際には発生しません。

それは、「そう信じたい」という個人的なエゴと、「転職しない理由」を無意識に探している自分自身の精神的な弱さです。

----------

安斎 響市（あんざい・きょういち）

転職ライター

1987年生まれ。日系大手メーカー海外営業部、外資系メーカーなどを経て、2020年より外資系大手IT企業のシニアマネージャー。「転職とキャリア」をテーマに、ブログ、Twitterなどで情報発信を続け、日経BP『日経トレンディ』、東洋経済新報社「東洋経済オンライン」、マネーフォワード「MONEY PLUS」など、多くのメディアで取り上げられている。著書に『私にも転職って、できますか？〜はじめての転職活動のときに知りたかった本音の話〜』（ソーテック社）、『転職の最終兵器 未来を変える転職のための21のヒント』（かんき出版）などがある。

----------

（転職ライター 安斎 響市）