＝LOVE諸橋沙夏、手料理・飾り付け…自宅クリスマスパーティーにファン驚き「クオリティ高い」「お家レベルじゃない」
【モデルプレス＝2025/12/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が12月13日、自身のInstagramを更新。自宅で開いたクリスマスパーティーの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブメンバー「クオリティ高い」手料理・飾り付けたっぷり自宅クリパ
諸橋は「お家でクリスマスパーティー」「お料理は手作りして、飾り付けしてクリスマス気分〜」と綴り、バルーンで飾りつけされた部屋でくつろぐ姿を披露。テーブルにはケーキやお菓子、パーティー料理などが並び、クリスマス気分を満喫する様子を紹介している。
この投稿には、「飾り付けが本格的」「手料理すごい」「可愛すぎる」「美味しそう」「飾りも料理もクオリティ高い」「おしゃれなホームパーティ」「お家レベルじゃない」「センスが光ってる」「才能ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブメンバー「クオリティ高い」手料理・飾り付けたっぷり自宅クリパ
◆＝LOVE諸橋沙夏、手料理で彩る自宅クリスマスパーティーを披露
諸橋は「お家でクリスマスパーティー」「お料理は手作りして、飾り付けしてクリスマス気分〜」と綴り、バルーンで飾りつけされた部屋でくつろぐ姿を披露。テーブルにはケーキやお菓子、パーティー料理などが並び、クリスマス気分を満喫する様子を紹介している。
◆＝LOVE諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿には、「飾り付けが本格的」「手料理すごい」「可愛すぎる」「美味しそう」「飾りも料理もクオリティ高い」「おしゃれなホームパーティ」「お家レベルじゃない」「センスが光ってる」「才能ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】