デート中、「次の予定が…」と切り出すときの無難な一言９パターン
男性とのデートが盛り上がっているときは、なかなか「帰る」と言い出しづらいもの。相手をガッカリさせずに切り上げるためには、どう申し出ればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身男性190名に聞いたアンケートを参考に「デート中、『そろそろ次の予定が…』と切り出すときの無難な一言」をご紹介します。
【１】「すっごい、残念なんだけど…」と、とにかく悲しそうにして同情を誘う
「『気にしないから行ってきなよ』って送り出しました」（20代男性）というように、これでもかというくらい悲しげな表情を見せれば、デートを優先したい気持ちも伝わりそうです。「嫌いにならないでね！」と訴えれば、また誘いの連絡をもらえるかもしれません。
【２】「次の予定があるからまたね」とサラッと切り出す
「大切な用事なら仕方がないし、普通に言ってくれればいいです」（20代男性）というように、あまり深く考えず、「ストレートに『帰る』と伝えてくれてれば結構」だという男性もいます。とはいえ、突然「じゃあね」と言われたら相手も驚くので、「○○時までしかいられない」と事前に明示しておきましょう。
【３】「次はいつ空いている？ 埋め合わせさせて！」と自分から次回を予約する
「『なんだ、俺のこと好きなんじゃん…』って思った」（20代男性）というように、その場で次のデートの予定を決めようとすれば、それとなく男性に好意を伝えられそうです。「今度は映画でもどう？」などと大まかなプランも考えておくと、スムーズに決まるかもしれません。
【４】「そろそろ時間。今日は本当に楽しかった！」と心を込めて感想を伝える
「残念ではあるけど、ハッピーな余韻が残ります」（10代男性）というように、別れ際にデートを満喫したことをしっかり告げれば、男性も喜んでくれるでしょう。相手が見えなくなるまで手を振ってあげると、幸せな気分を持続させられるかもしれません。
【５】「今度は目一杯遊ぼうね」と次回は時間を気にせずデートできると匂わせる
「毎回これじゃ消化不良だけど、今回だけならね」（30代男性）というように、「次は時間無制限で」と伝えれば男性のテンションもあがるようです。「今回だけはやむをえず早く解散する」ということを強調しましょう。
【６】「残り１時間か…」とさりげなくカウントダウンを開始する
「あとどのくらいいられるか知らせてくれれば、そのつもりで行動できます」（20代男性）というように、残り時間がわかれば男性も心の準備ができるというもの。ただし、あまり頻繁に伝えると、デートよりも次の予定を楽しみにしていると誤解されるかもしれません。
【７】「今度はこっちから連絡する」と、また会いたい気持ちをアピールする
「『デートには満足したんだ』って思って安心した」（20代男性）というように、次は自分から誘うと言えば、男性も気持ちよく送り出してくれそうです。デートの感想を兼ねて、できるだけその日のうちに連絡すると喜ばれるでしょう。
【８】「もう少し一緒にいたいけど…」と名残惜しそうにする
「デートのほうが大切って伝わってきた」（30代男性）というように、別れ際の言葉と表情に「キュン…」としたという男性もいます。途中で離れなければならないからこそ、好きな気持ちを大胆にアピールできそうです。
【９】「３か月前から決まっていて」など、デート以前の先約であったことを強調する
「前々からの約束をキチンと守るところが、むしろイイ！」（20代男性）というように、デートの誘いよりも前に決まっていた用事があると言えば、男性も納得してくれるようです。当然ですが、デートの計画の段階で、次の予定があることを伝えておくといいでしょう。
相手の男性に「とにかくデートのほうが大切！」という点を知らしめるのが、重要だと言えそうです。もちろん、次の予定があることを事前に伝えるのを忘れずに。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計190名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「すっごい、残念なんだけど…」と、とにかく悲しそうにして同情を誘う
「『気にしないから行ってきなよ』って送り出しました」（20代男性）というように、これでもかというくらい悲しげな表情を見せれば、デートを優先したい気持ちも伝わりそうです。「嫌いにならないでね！」と訴えれば、また誘いの連絡をもらえるかもしれません。
「大切な用事なら仕方がないし、普通に言ってくれればいいです」（20代男性）というように、あまり深く考えず、「ストレートに『帰る』と伝えてくれてれば結構」だという男性もいます。とはいえ、突然「じゃあね」と言われたら相手も驚くので、「○○時までしかいられない」と事前に明示しておきましょう。
【３】「次はいつ空いている？ 埋め合わせさせて！」と自分から次回を予約する
「『なんだ、俺のこと好きなんじゃん…』って思った」（20代男性）というように、その場で次のデートの予定を決めようとすれば、それとなく男性に好意を伝えられそうです。「今度は映画でもどう？」などと大まかなプランも考えておくと、スムーズに決まるかもしれません。
【４】「そろそろ時間。今日は本当に楽しかった！」と心を込めて感想を伝える
「残念ではあるけど、ハッピーな余韻が残ります」（10代男性）というように、別れ際にデートを満喫したことをしっかり告げれば、男性も喜んでくれるでしょう。相手が見えなくなるまで手を振ってあげると、幸せな気分を持続させられるかもしれません。
【５】「今度は目一杯遊ぼうね」と次回は時間を気にせずデートできると匂わせる
「毎回これじゃ消化不良だけど、今回だけならね」（30代男性）というように、「次は時間無制限で」と伝えれば男性のテンションもあがるようです。「今回だけはやむをえず早く解散する」ということを強調しましょう。
【６】「残り１時間か…」とさりげなくカウントダウンを開始する
「あとどのくらいいられるか知らせてくれれば、そのつもりで行動できます」（20代男性）というように、残り時間がわかれば男性も心の準備ができるというもの。ただし、あまり頻繁に伝えると、デートよりも次の予定を楽しみにしていると誤解されるかもしれません。
【７】「今度はこっちから連絡する」と、また会いたい気持ちをアピールする
「『デートには満足したんだ』って思って安心した」（20代男性）というように、次は自分から誘うと言えば、男性も気持ちよく送り出してくれそうです。デートの感想を兼ねて、できるだけその日のうちに連絡すると喜ばれるでしょう。
【８】「もう少し一緒にいたいけど…」と名残惜しそうにする
「デートのほうが大切って伝わってきた」（30代男性）というように、別れ際の言葉と表情に「キュン…」としたという男性もいます。途中で離れなければならないからこそ、好きな気持ちを大胆にアピールできそうです。
【９】「３か月前から決まっていて」など、デート以前の先約であったことを強調する
「前々からの約束をキチンと守るところが、むしろイイ！」（20代男性）というように、デートの誘いよりも前に決まっていた用事があると言えば、男性も納得してくれるようです。当然ですが、デートの計画の段階で、次の予定があることを伝えておくといいでしょう。
相手の男性に「とにかくデートのほうが大切！」という点を知らしめるのが、重要だと言えそうです。もちろん、次の予定があることを事前に伝えるのを忘れずに。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計190名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査