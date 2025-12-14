「酔っていないと働けない」仕事中コンビニに走り缶ビール一気飲み。アルコール依存体験を描く作者を取材＜漫画＞
お酒を飲めば、仕事を乗り切れるかもしれないーー。
そう思ってしまったことがきっかけで、居酒屋の店長だった女性・エクボさん（31歳）は、徐々にお酒を飲むことをやめられなくなっていきました。
そんな自身の経験をもとに、エクボさんは漫画『アル中だった私の酒事情』『アル中克服までの暗黒期』を描き、自身のブログ「エクボのボ」やInstagram（@ekubonobo）に投稿しています。
酒量が増え、飲まないと手の震えや動悸が起き、記憶を失うほどになっていった過程や、そこから抜け出そうと葛藤する姿が描かれています。
今回は1〜10話を紹介。後半ではエクボさんに漫画を描くことになった経緯や、お酒をやめられなくなっていった背景について聞きました。
※アルコール依存症の治療には、医療機関での相談・治療が欠かせません。お悩みの方は、各自治体の窓口や専門機関にご相談ください
◆“アル中漫画”をこっそり読む人が多い理由
――エクボさんが『アル中だった私の酒事情』などの漫画を描こうと思ったのは、なぜだったのでしょうか。
エクボさん（以下、エクボ）：お酒の問題は、家族以外の誰にも話したことがなかったんです。漫画を読んでもらえたら、もしかしたら同じような経験をした人がいるかもしれないし、共感してくれる人がいたら嬉しいなと思って描きました。
――読者からは、どんな反応がありましたか？
エクボ：共感してくれる方と、批判する方が半々くらいでした。「ダメな人間だね」などの厳しい意見が結構届いたので、途中からコメント欄は閉じてしまいました。
でも実は、コメント欄を閉じてからの方が、共感してくれる方からのメッセージがたくさん届くようになったんです。私と似た経験をした人は、この漫画にコメントしたことを他の人に知られたくないんですね。そのため、他の人に見られないようにInstagramのダイレクトメッセージを送ってくれたり、「知り合いにバレたくないからフォローできないけど、毎日読んでいます」と言ってくれる方もいました。
読者はほとんどが女性で、ご本人がお酒で悩んでいたり、「パートナーがアル中で悩んでいる」という人も多かったです。
◆16時間労働の唯一の楽しみ
――エクボさんが、お酒をやめられなくなったきっかけは何だったのでしょうか。
エクボ：新卒で居酒屋に就職したのですが、23歳の時にオフィス街の駅前の店舗の店長になったんです。
140席ほどある大型店舗で、営業は14時〜翌日4時まで。休憩はなく、客足が落ち着くのを見計らって少し休める程度でした。始発で朝の5時半くらいに帰宅すると、6時か7時には就寝し、11時にはまた準備して仕事に行かなくてはいけません。
せっかく家に帰ったのに寝るだけなのがもったいなくて、就寝前の唯一の楽しみとしてお酒を飲むようになりました。
――以前は、どのくらいお酒を飲んでいたのでしょうか。
エクボ：もともとは、休みの前日の就寝前に缶ビールを1、2本飲むくらいでした。毎日は飲んでいなかったし、飲み会でも1杯だけのことも多く、別に飲まなくても平気でした。
毎日飲むようになってからは、最初は缶ビール1、2本程度だったのが、プラス1本、2本と増え、寝る前の1時間で5、6本飲むようになりました。
◆仕事を乗り切るため、ビールを一気飲み
――いつ頃から、仕事中に飲酒するようになったのですか？
エクボ：大型店舗の店長になって約1か月後です。「10分だけ他店に行ってくる」とアルバイトの子達に嘘をつき、近くのコンビニに走って缶ビールを一気飲みしたのが始まりでした。水や炭酸水は自由に飲んでもよかったのですが、お店のお酒に手をつけるのは厳禁だったので、外でお酒を買いました。
――なぜ、そこまでお酒を飲みたい欲求が高まったのでしょうか。
エクボ：体力的にも精神的にも仕事がキツくて、「テンションを上げるためにはお酒しかない」と思ってしまいました。少し飲むと3時間くらいは頑張れるので、ピークの時間帯の忙しさを乗り切るために飲酒していました。
営業中に飲むようになってからは、酒量が明らかに増えましたね。お店を閉めた後、始発が出るまでの時間も飲むようになり、酔っ払いながら家に帰っていました。お酒を飲むと強い人間になった気がして、その状態からさめるのが嫌で飲み続けていました。段々と、酔っていないとうまく働けなくなっていきました。
【相談窓口】
全国の保健所
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
全国の精神保健福祉センター
https://www.zmhwc.jp/centerlist.html
＜取材・文／都田ミツコ＞
【都田ミツコ】
ライター、編集者。1982年生まれ。編集プロダクション勤務を経てフリーランスに。主に子育て、教育、女性のキャリア、などをテーマに企業や専門家、著名人インタビューを行う。「日経xwoman」「女子SPA!」「東洋経済オンライン」などで執筆。
