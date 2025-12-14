◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１２００メートル）

２０年ダノンスマッシュ以来の日本勢制覇を目指して今年のＪＲＡ春＆秋スプリントＧ１を制した２頭が挑んだが、勝利はならなかった。

自身３度目の香港遠征で、初コンビのライアン・ムーア騎手が騎乗した高松宮記念の覇者サトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は中団でレースを進めるも、直線伸びず９着。堀調教師は１５年香港マイル（モーリス）、１６年に香港ヴァーズ（サトノクラウン）、香港Ｃ（モーリス）を制しており、香港国際競走４レースの完全制覇がかかっていたが、お預けとなった。

前走のスプリンターズＳで、今回と同じ三浦皇成騎手とともに待望のＧ１初制覇を飾ったウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は先行して上位をうかがうも１１着。３走前のアルクオーツスプリント・Ｇ１（ドバイ・メイダン競馬場）では２着に健闘するなど、今回が４度目の海外遠征だった。

レースは香港のカーインライジング（ザカリー・パートン騎手）が逃げて、直線も後続を突き放す完勝。これで１６連勝となった。勝ちタイムは１分７秒７。２着はレイジングブリザード（ブレントン・アヴドゥラ騎手）、３着はファストネットワーク（ジェームズ・マクドナルド騎手）と香港勢が上位を独占した。

ライアン・ムーア騎手（サトノレーヴ＝９着）「勝ったカーインライジングはゲートが速くてついて行ったけど、キープできなくて最後は苦しくなってしまいました。それでも馬は頑張ってくれました」

鹿戸雄一調教師（ウインカーネリアン＝１１着）「勝った馬が逃げて位置は悪くなかったですけど、馬場が重くて厳しいレースになりました。世界と戦うには１から１０まで１００％の状態じゃないと厳しいなと感じました。香港ジョッキークラブにサポートしていただいて感謝しています。日本で多くの方に応援してもらったと思いますが、厳しい競馬になってしまって申し訳なく思います」