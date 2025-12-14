MEGUMI、剛力彩芽に対して“ダマってられない”ことを告白「もともと可愛いんだけど……」
俳優で事業家のMEGUMIさん、俳優の剛力彩芽さん、お笑い芸人のヒコロヒーさんがレギュラー出演する『ダマってられない女たち』（ABEMA 毎週金曜よる10時配信）。
この番組は、さまざまな女性の生きざまに映像を通して触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せとは何か”について、本音で語り合うトークバラエティです。
「女子SPA!」では収録現場を直撃し、MEGUMIさん、剛力さん、ヒコロヒーさんに番組にまつわるさまざまなエピソードを話してもらいました。前編は、MEGUMIさんから番組のSeason2に登場した印象に残っているタトゥーアーティストのお話、中編では剛力さんが新たに知ったというヒコロヒーさんの意外な一面のお話を中心にお届けしました。
後編では剛力さんが番組の中で印象に残った女性を明かしてくれました。さらにMEGUMIさんが剛力さんと共演する中で感じていた“印象の変化”を告白してくれました。
◆吉木りさから受けた刺激「推していることを誇っていいんだ」
――剛力さんの中で、Season2に出演された女性で特に印象に残った方は？
剛力彩芽さん（以下、剛力）：グローバルボーイズグループ・INIの“推し活”をされている吉木りささんの姿（#8で特集）は心にくるものがありました。
MEGUMIさん（以下、MEGUMI）：やっぱそうなんだね〜。
剛力：はい。私もアーティストのback numberを推しているんですけど、でも吉木さんほどは推せていなかったなと。どこか“自分も芸能人だから”という気持ちが邪魔していたんです。
そんな中で、吉木さんを見ていると、もっと推していることを誇っていいんだと思えたというか。 芸能人だからって遠慮しなくていいし、推したいものは推していいと気づかせてくれた。そんな吉木さんの姿が見ていて楽しかったし、元気をもらえました。等身大の姿がすごく素敵でした。
――全力で推し活をしている人って本当に楽しそうですよね。
剛力：そうなんですよ……！ 推しのライブに参戦しているその姿は本当にキラキラしているんです。自分も出役としてそんなふうに幸せを与えられることができたら良いなと思いましたし、あのVTRは見ていてすごく幸せでした。
◆番組オープニングで作ってもらうお酒が……
――この番組は『ダマってられない女たち』というタイトルですが、それに絡め、ここ最近皆さんの中で“誰かについ喋りたくなったこと”があれば教えてください。
MEGUMI：この番組では、オープニングでバーカウンターにてお酒を作ってもらうんです。そのお酒が、今まで飲んできた飲み物の中で一番美味しいんですよ……！
ヒコロヒーさん（以下、ヒコロヒー）：確かに、めっちゃ美味い！
MEGUMI：私、普段はあんまりカクテルを飲まないんですけど、ここで飲ませていただいたとき、「何、これ!?」と驚きました。異常なまでに美味くて。ビールも今まで飲んだビールで一番美味しかった。
お酒好きなら誰もが飲んだことがあるだろう飲み物のトップを毎回更新してくるんです。テーブルに置いてある飲み物はすべて極上の味なので、そんな目線でも見ていただけるとうれしいですね。
ヒコロヒー：確かにハイボールもめっちゃ美味しかった。収録日によっては、「この後、仕事があるからお酒飲まれへん」という日もあるんですけど、やっぱりスタジオの雰囲気的に“飲みたい”と思うんですよ。そんなときはノンアルを作ってくださるんですけど、それもものすごいクオリティのものを出してくださるんです。
◆MEGUMI「最近スゴいキレイになったよね」
MEGUMI：そして、ダマッてられないこと、もう一つありました。（剛力さんを指し）最近すごいキレイになったよね。
剛力：えっ!? 本当ですか？
MEGUMI：もともと超可愛いんだけど、なんかもう今までとは違う次元の美しさが生まれてきたというか。
ヒコロヒー：私も思います。すごくキレイ。
MEGUMI：最近、何かあったんですか？ メイクを変えたとかさ。
剛力：何にもないんですけど（笑）、髪の毛は伸びましたね。前髪を分けているのは、結構久しぶりです。頑張って髪の毛を伸ばしているんです（笑）。
MEGUMI：あ〜確かにそれで大きく印象が違うのか。でも本当、最近の剛力ちゃんの美しさはダマっていられなかった。大人の女性って感じよ。
ヒコロヒー：うん、本当に美人。
剛力：ふふふ（笑）。
＜取材・文／中山洋平 撮影／藤木裕之＞
【中山洋平】
1983年生まれ。群馬県前橋市出身、埼玉県川越市育ち。主にエンタメ分野のニュース・インタビュー記事を執筆。サウナ、ビジネスホテル、ファッション、Mリーグ、ボウリング、The Beatles、サザンオールスターズ、坂道シリーズ、お酒を好む。X：@yhinakayama
