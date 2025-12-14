いよいよ最終回が近づくNHK大河ドラマ『べらぼう』。主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）とともに物語終盤のキーマンとなっているのが染谷将太演じる浮世絵師の喜多川歌麿だ。

【写真】美人画『婦人相學十躰・浮気之相』

『べらぼう』の劇中では、蔦重のもとに居候していた少年が失踪し、再会後に絵師・歌麿として長く蔦重を支える姿が描かれる。2人は一時決別するものの、ドラマの終盤では蔦重たっての願いでヨリを戻し、歌麿が江戸の絵師たちを指揮して「東洲斎写楽」の役者絵を完成させる──。

なんともドラマチックな展開だが、史実における歌麿の人物像について、浮世絵師に精通する歴史評論家の永井義男氏はこう語る。

「宝暦3年（1753）江戸生まれとされていますが、出生地や家柄などについては諸説あります。幼少期から狩野派の町絵師・鳥山石燕の門人となり、石燕も歌麿の才を見抜いていて気にかけていたようですが、20代で自立。独立不羇というか反骨精神が強い人物で、自分の才能に相当の自信を持っていたのではないでしょうか」（永井氏。以下「 」内は同じ）

名門・狩野派を飛び出して孤立無援となった歌麿は、洒落本や黄表紙の挿絵など、いまでいうイラストレーターのような仕事で食いつないでいた。

「大きな転機となったのが、3歳年上の蔦重との出会いでした。1770年代末からタッグを組み、蔦重の出版事業の拡大とともに、歌麿自身も才能を開花させていきました」

歌麿は蔦重の求めに応じて『婦人相學十躰・浮気之相』をはじめとする数多の美人画などを手がけたが、『べらぼう』では一切触れられていない重要な作品も残している。それが春画である。

「蔦重はさまざまな絵師の春画を出版しており、なかでも歌麿は大人気でした。とくに名高いのが『歌満くら』『願ひの糸ぐち』『絵本小町引』です。

歌麿の春画が当時人気となった理由は、絵としての美しさとともに、性的に興奮させる描写力があったからです。いわば高い芸術性と"官能性"を兼ね備えていました。遊女だけでなく、市井の町娘、人妻なども積極的に描いた。親しみやすいエロティシズムを生み出しました」

指づかいと視線

男女のあからさまな行為の描写がないにもかかわらずエロスを感じさせるのも歌麿ならではの特徴だという。

「描かれている女性のポーズや男のしぐさ、指づかいや視線などが、なんとも優雅で官能的で、これからの"行為"を妄想させます」

歌麿はどのようにして、これほどの性の描写力を身につけたのか。

「かなり吉原に入り浸っていた『遊蕩児』、いわば遊び人で、女性の機微を熟知していたことが背景にあるのでしょう。もちろん性の遍歴だけでなく、『画本虫撰（えほんむしえらみ）』といった精密な絵本で写生の大切さを学び、その後、美人画を通じて鋭い観察眼を養ってきたからこそ描くことができた世界。その才能を見抜き、育てた蔦重の功績も非常に大きいと思います」

歌麿が春画のなかに書き込んだ「書き入れ」（セリフ）も絶妙だったと永井氏はいう。例えば『願ひの糸ぐち』には、鏡台の前で髪を結う湯上がりの女房と、欲情する男のやりとりが書き込まれている。

女房「お前のような忙しねえものはねえ。まあ髪を結ってしまうまで待ちなよ」

亭主「いいわさ、髪を結ってしまつたらまたしようわさ。こう生えだしたまらを無駄にするも勿体ねえ」

女性のわずかな身支度の時間に興奮してしまう男性。そのあけすけな会話について「男女の日常の機微を切り取る優れた作家性があった」と永井氏は評する。

役者絵は描かない

蜜月とも呼べる強力なタッグを組んでいた蔦重と歌麿だが、徐々に疎遠になっていく。

「歌麿の存在があまりにも大きくなり、もはや蔦重ひとりでは縛りきれない存在になってしまったのではないかとみられています。たとえるなら、日本のプロ野球選手がメジャーリーグを目指して飛び出していくようなことだったのかもしれません」

『べらぼう』では蔦重の発案で歌麿が「東洲斎写楽」の役者絵（役者の顔が大きく描かれた独特の構図）を生み出すが、永井氏はこの展開に否定的だ。

「写楽の正体については、阿波徳島藩の能役者・斎藤十郎兵衛説がほぼ定説になっており、現在ではかつてのような"謎の絵師”という神秘性は薄れつつあります」

むしろ、写楽の存在により、蔦重と歌麿との間に溝が生まれた可能性もあるという。

「幕府の出版統制令をかいくぐってきた蔦重は、やがて役者絵に力を入れるようになり、最後は写楽で大勝負に出ました。当時は多くの絵師が生活のために役者絵を描いていたので、ある意味、必然の流れだったのかもしれません。

しかし、歌麿は役者絵をほとんど描きませんでした。そこには彼の春画絵師としての強烈なプライドがあったのでしょう。"役者絵は役者の人気に乗っかって売れるもの。自分はそんなものには頼らない”と、役者絵を否定していたことが伝わっています。

ある時期までは蔦重が歌麿のその自信をうまくコントロールし、役者絵に行かなくてよいよう導いていましたが、蔦重自身が役者絵重視にシフトしてしまった。これもまた疎遠の原因になったのではないか」

ちなみに、いまでこそ写楽は高く評価されているが、当時はまったく売れなかったという。

「ヒット企画を連発してきた蔦重は、人生最後の大博打で敗れたのです」

蔦重は寛政9年（1797）、脚気のため47歳で他界。歌麿はその後も創作を続け、享和2年（1802）には三大春画の最後となる『絵本小町引』を世に送り出した。しかしその2年後、筆禍事件によって彼の人生も暗転する。

「秀吉の『醍醐の花見』を風刺交じりに描いた浮世絵で幕府の禁忌に触れ、手鎖50日の刑に。この事件で心身ともに衰えた歌麿は、2年後の文化3年（1806）に亡くなりました」

その後、歌麿の絵は海を渡り、19世紀後半、葛飾北斎らとともにヨーロッパでジャポニスム旋風を巻き起こした。歌麿の春画は世界の美術史にしっかりと刻まれたのだった。

※週刊ポスト2025年12月19日号