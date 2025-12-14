ツーハッチのホリデー新色登場！ピオニーレースブラで華やかさをプラス♪

『tu-hacci（ツーハッチ）』が11月19日（水）より、クリスマスにぴったりな新色「ワイン」「アイボリー×ローズ」をピオニーレースフロントホックブラに追加。着脱が簡単で、バストをしっかりサポートするこのブラは、機能性だけでなくデザインにもこだわりが詰まっています。特にフロントホックタイプは、体に優しくフィットし、長時間の着用でも快適さを保ってくれるので、特別な日にぴったりなアイテムです。

クリスマスにぴったり！ツーハッチの新色ピオニーレースフロントホックブラ



『tu-hacci（ツーハッチ）』が新たに発表した「ワイン」と「アイボリー×ローズ」の2色は、クリスマスにぴったりな華やかで可愛らしいデザイン。

フロントに施されたゴールドのホックと、芍薬をモチーフにした総レースが華やかさを引き立てています。

これらの新色は、ホリデーシーズンに合わせて心も体も温かくしてくれるような素敵なアイテムです。

着心地抜群！フロントホックブラの3つの魅力



ピオニーレースフロントホックブラは、着脱が簡単でありながら、バストをしっかりとサポートしてくれる優れもの。

特にフロントホックは、体が硬くて背中でホックを留めるのが苦手な方にもおすすめです。加えて、サイドボーンが2本採用されており、ズレにくく、長時間綺麗な谷間をキープできます。

さらにアンダーサイズの調節が可能で、自分にぴったりのフィット感が得られるので、快適に着用できます。

クリスマス感あふれるカラーとお揃いショーツ



新色の「ワイン」と「アイボリー×ローズ」には、お揃いのレースバックショーツも完備。

フェイクリボンと贅沢なレースをあしらったデザインで、サイドの隠しゴムがショーツのズレを防いでくれるので、安心して着用できます。

クリスマスの特別な日にぴったりの、可愛らしく華やかなセットが手に入ります♪

このホリデーシーズン、ツーハッチの新色で特別な日に彩りを



『tu-hacci（ツーハッチ）』のピオニーレースフロントホックブラは、クリスマスシーズンにぴったりな新色「ワイン」「アイボリー×ローズ」を追加し、華やかで可愛らしいデザインが魅力。

機能性もデザイン性も兼ね備えたこのブラで、特別な日をもっと素敵に過ごしてみてくださいね♡お揃いのショーツと一緒に、完璧なセットを手に入れて。