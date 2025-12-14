歌手近藤真彦が１３日にＭＢＳで放送された「ごぶごぶ」に出演し、車を好き過ぎるエピソードにＭＣの浜田雅功をあきれさせた。

浜田が「一番最初に乗ったのが１万円のスターレット」と中古車を１万円で購入したことが初めての所有車だったと明かした。車好きの近藤に最初に買った車を浜田が尋ねた。近藤は「最初ね…スターレットって言われたらちょっとあれだけど…」と遠慮しながら、「まあ、ＢＭＷ」といきなり高級外車を買ったことを明かした。

浜田は「おいおい」と驚き、何歳のときだったのかを尋ねた。近藤は「１８で免許取れるでしょ。１７で買ったの。好きだから見てた」とまだ運転免許をとれる年齢ではなかったため、ひたすら見ていたことを話した。２台目に買った車を聞かれ、近藤は「ＢＭの次はね…すぐフェラーリに行っちゃったかもしれない」とさらりと話し、浜田は「ええ！ふざけんな、スター！」と驚いてみせた。

近藤は「自分がもらったお金は全部車に使っちゃった。幾らも残ってない。全部車に使っちゃったから。その当時」と振り返った。乗り換えるときは所有している車を売りに行くつもりで出かけるそうだが、愛着が勝って売るのがいやになり、いまだに持っているという。浜田が現在の所有台数を尋ねると、近藤は「どのくらいあんのかな。そんなにはないけど１０台あるかないか」と話すと浜田はあきれたような表情を浮かべた。