吉永小百合（80）が14日、都内で「写真集『吉永小百合』」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開いた。

「写真集『吉永小百合』」は、24年1月に亡くなった写真家の篠山紀信さんが72年から95年にかけて撮影した写真群と、59年「朝を呼ぶ口笛」で本格的な映画デビューを果たしてから、公開中の最新作「てっぺんまで、の向こうにあなたがいる」まで、出演した映画全124作品の印象的なスチール写真で構成されている。吉永が50歳だった95年に1度、出版されたが、今回、世界文化社創立80周年記念企画として、篠山さんが撮影した写真を中心に作っていく趣旨に賛同した吉永が、自ら1年間をかけて写真を選んだ。

写真集の中には、88年の主演映画「鶴」をイメージした写真がある。雪原の中で数羽の鶴がたたずむ中、純白の着物を着た吉永が、真っすぐに立つ1枚だ。吉永は「映画は、新潟県の長岡で撮影したんですね。写真は映画の撮影が終わってから、篠山さんとご一緒に北海道・釧路の方の鶴居村に行って、川沿いで雪が降り続く中で撮影しました」と撮影の経緯を説明。「遠くの方に鶴がいて。そうっと鶴の方に近づいて行ったら、逃げないんですよ。仲間が来た、というふうに待っていてくれて、あの写真を撮ることができた。本当に貴重な思い出になりました」と笑みを浮かべた。

その流れの中で「クマも、そういうふうになってくれたら、良いんですけどね」と、日本国内で多発する、クマ被害について言及した。お渡し会後に取材に応じた吉永は「クマの被害も、とっても多くて、皆さん、苦しんでいるから…何とかクマも、分かってもらいたいわね」と、クマ被害の収束を願った。