高校野球の監督と寺の住職という「二足のわらじ」を長年はき続けた男性がいる。4年前、監督を退き、コーチに就任。同時に軸足を寺へと移し始めた。ユニホーム姿から法衣姿に改め、荒廃した寺の庭園修復を目指し、クラウドファンディング（CF）での費用集めに全力投球する。



【写真】勝巖院の本堂で掃除をする立田住職

男性は立田歓学（かんがく）さん（57）。京都工学院高（京都市伏見区）硬式野球部のコーチとして選手を指導する傍ら、浄土宗（総本山・知恩院）の勝巖院（しょうがんいん、京都市上京区下立売通千本西入ル）で住職を務める。



小学生で野球と出会った立田さんは、北稜高（左京区）に進み、創部間もない硬式野球部に所属した。高校1年のとき、立田さんの野球人生を決定付けた試合があった。1984年7月19日。北稜高は太陽が丘第1球場（京都府宇治市）で、古豪・西京商（現西京高、中京区）と対戦した。



北稜高は三回、四回と得点を積み重ねて3点をリードしたが、終盤の九回表で同点に追いつかれた。直後の九回裏、北稜高は代打の部員がサヨナラ打を放つ劇的勝利を飾った。立田さんは「みんな泣いていた。涙を流して喜ぶうれしさを伝えたい」と強く思い、将来も高校野球に携わると誓った。



大学進学後は勉学に加え、浄土宗の住職になるための資格取得に励んだこともあり、バットを握らない日もあった。それでも卒業後、職員として配属された紫野高（北区）で監督に就任。同時期に祖父から勝巖院住職を受け継ぎ、野球部監督と住職の「二足のわらじ」生活が始まった。



1週間のうち多くの時間は野球部監督に費やし、合間に寺の法務を行った。午前中に檀家（だんか）の法事を営み、午後から練習という日もしばしば。特に秋の彼岸の時期は、秋季京都府大会の日程に重なる。日程を調整し両立を図った。紫野高以降、塔南、伏見工、日吉ヶ丘の各高校の硬式野球部で監督を務めた。



校内練習だけでなく、近隣府県での練習試合にも出かけた。東海大仰星高（大阪府枚方市）との対戦では、元プロ野球巨人の上原浩治さんがいた。敦賀気比高（福井県敦賀市）との試合では米大リーグで活躍する吉田正尚選手がいたことを思い出として語る。



「野球は人間力。人間を高めないといけない」。立田さんは住職であることを生かし、法話の要素を交えながら、部員に接したこともあったという。



2021年に監督を後進に譲った。ユニホームより法衣を着る機会が増えたこともあり、寺の整備に注力することにした。



寺の本堂と方丈前に広がる庭園は約300平方メートル。2基ある石製五重塔のうち1基は住職就任時から倒れたままだった。



今年10月からクラウドファンディングを開始し、整備費用を募る。完成後を見据えて「新たな庭園は人間の力が宿るような場所にしたい」と期待を込めて語る。住職として新たな試練に立ち向かっている。



クラウドファンディングは来年1月14日まで京都新聞社が運営する「THE KYOTOクラウドファンディング」で受け付ける。



（まいどなニュース／京都新聞・浅井 佳穂）