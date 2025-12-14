天然木材「アカシア」を用いた内装もステキすぎ！

2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。

なかでもGORDON MILLER MOTORS（ゴードンミラー モータース）が、日産「キャラバン」をベースとしたキャンピングカー「GMLVAN V-02」を実車展示し、注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の“家族3人”寝られる「キャラバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ゴードンミラーモータースは、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER（ゴードンミラー）」の世界観を凝縮したオリジナルカーレーベルです。

なかでもGMLVAN V-02は、日産「キャラバン」の上級グレード「プレミアムGX」をベースに、広々としたキャンパー仕様に仕上げられた1台。

全長4695mm×全幅1695mm×全高1990mmのボディサイズを持ち、ナンバー区分は小型貨物自動車の4ナンバーとなります。

車両の特徴について、担当者は以下のように話します。

「クラシカルなフロントフェイスと、天然木を活かしたインテリアが大きな特徴です。

車内は3人が眠れるほどの広さを確保し、床下収納や調光式LEDライトなど、長期滞在を想定した工夫も盛り込んでいます」

外装はクラシカルな丸目4灯ヘッドライトとゴードンミラーオリジナルエンブレムを採用し、キャラバンとは一見わからない独自のフロントフェイスを構築しました。サイドガーニッシュやリアエンブレムも専用デザインで統一感を持たせています。

内装は天然木のアカシア材をふんだんに使用し、テーブルモードやベッドモードにフレキシブルに切り替え可能です。

家族3人がゆったり就寝できるほどの広さを確保し、床下収納も備えて長期滞在にも対応します。

照明は調光機能付きのLEDダウンライトを採用し、フットライトも設置するほか、専用テーブルやマグネットパネルなど、ユーザーの使い方次第で拡張できる工夫が盛り込まれています。

さらに外部電源コードを標準装備し、AC電源3口を利用可能とするなど、キャンピングカーとしての実用性も高められています。

安全装備も充実しており、衝突防止支援機能、踏み間違い衝突防止支援機能、360°アラウンドビューモニターなどを備えています。

搭載されるパワーユニットは、2WDモデルに2リッターガソリンエンジン、4WDモデルに2.4リッターディーゼルターボエンジンを用意し、ともに7速ATと組み合わせます。

GMLVAN V-02の車両価格（消費税込）は、ガソリンエンジン車で639万9000円、ディーゼルターボエンジン車で727万1000円からとなっています。

※ ※ ※

会場での反響について担当者は「幅広い層の方にご支持いただいていますが、特にファミリー層の方に注目いただいていますね。車内の広さや木の温もりを活かした内装が好評です」と話していました。

実際に夫婦や家族連れが車両を細かくチェックする姿が目立ち、多くの関心を集めていました。