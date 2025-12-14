ハンセン病療養所の入所者と交流した詩人、永瀬清子さんをテーマにした講演会が

岡山市北区表町三丁目の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で開かれました。

【写真を見る】詩人・永瀬清子さんとハンセン病療養所入所者との交流などテーマに講演【岡山・北区】

NPO法人 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会が、ハンセン病や永瀬清子さんをテーマにした講演会を週に1度程度開いているもので、きょう（14日）は、山下晴海理事長が講演しました。

岡山が生んだ偉大な詩人、永瀬清子さんは、瀬戸内市の国立ハンセン病療養所、長島愛生園や邑久光明園の入所者と交流を続けていました。





著書「病棄て」で知られる島田等さん

永瀬さんが指導した愛生園からはすばらしい詩人が生まれ、全国の療養所に、ハンセン病入所者の詩人グループが作られるきっかけにもなりました。日本を代表する詩人、永瀬清子さんが、国立療養所のある長島に通うようになったのは、1949年のことでした。以来40年間にわたり、入所者に詩の指導をしました。その永瀬さんが、詩を通じて親交を深めた一人の入所者がいました。詩に、評論にと鋭い感性を持ち合わせてた島田等さんです。

1995年。永瀬さんが亡くなった同じ年に、島田さんもこの世を去りました。



いつもは穏やかな島田さん。しかし、隔離政策への批判は生涯、緩めませんでした。島田さんが、日本のハンセン病・隔離政策を厳しく追及した著書『病棄て』。



これを読んだ永瀬さんは、島田さんに返信のハガキを送っています。



講演では、永瀬さんや島田さんをはじめとする入所者たちの生前の映像を交えながら、詩や絵画、書などの文芸活動が、入所者の生きる糧となっていたことが紹介されました。