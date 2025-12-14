¡Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È!¡×¹á¼è¿µ¸ã¡¢¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Îé¿¿¶×¤Èà³Ú²°¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤Î¸åÇÚ!?¡×¡Ö¤ª!È±·¿¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡©¡×¤ÎÀ¼
¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú²°¤òË¬Ìä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎé¿¿¶×¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª²Î¤¬¼ª¤Ë¡¢²Î¤Ç¼ª¤¬¡¢¼ª¹¬Ê¡¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¡¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Îé¿¿¶×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹á¼è¤Ï¹õ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Îé¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È!¡×¡Ö¤½¤Ã¤«Æ±¤¸»öÌ³½ê¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤Î¸åÇÚ!?¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¸«¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤ª!È±·¿¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Îé¤Ï8·î¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¡£10·î¤«¤é¹á¼è¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¡ÖCULEN¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£