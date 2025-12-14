サッカーJ2昇格プレーオフ決勝が14日に行われ、テゲバジャーロ宮崎がFC大阪を4−0で下し、J2昇格が決定。これで26-27シーズンのJ2全20クラブが決まりました。

すでにJ3からは、優勝した栃木シティと2位のヴァンラーレ八戸の昇格が決定。ラストの3枠目はリーグ4位からJ2昇格プレーオフを勝ち上がった宮崎がつかみました。

今季のJ2は、最終節までJ1自動昇格が決まらない大混戦でしたが、水戸ホーリーホックが最後に逆転で初優勝。2位に入ったV･ファーレン長崎の2チームがJ1自動昇格を決めました。さらに13日まで行われたJ1昇格プレーオフを勝ち上がったジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰。1年でのJ1返り咲きを目指した降格組のジュビロ磐田は5位、サガン鳥栖は8位、北海道コンサドーレ札幌は12位と3クラブとも来季もJ2で戦うこととなりました。

J2に26年間在籍した水戸や16年間在籍した千葉がJ1へ昇格。代わりに横浜FC、湘南ベルマーレ、アルビレックス新潟の3クラブがJ2降格することになり、新シーズンはJ1経験クラブが12となっています。

Jリーグは、2026-27シーズンから「秋春制」移行が正式決定。例年、2月に開幕し12月にシーズン終了だった日程でしたが、8月開幕し、12月中旬からウインターブレーク期間を設け、2月中旬再開。5月に閉幕するスケジュールに大幅変更することが決まっています。なお来年2月から6月までは特別大会として、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が行われます。