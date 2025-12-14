お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51歳）が12月13日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。芦田愛菜について「上手にお姉さんになってきてるよね」と語った。



映画「果てしなきスカーレット」で声優を務めている芦田愛菜が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。サンドウィッチマンとはバラエティ番組「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（テレビ朝日系）で長く共演しており、伊達みきおは「すごいなぁ。ずっと、しかも第一線でさ」と芦田の長い芸歴を褒める。



伊達が「なんか上手にお姉さんになってきてるよね。俺、こんな人いないと思ってるから、ほかに」と芦田の成長について話すと、芦田は「本当ですか？ ありがとうございます」と話し、演技の仕事がすごく楽しいので「それが原動力になってますね」と語った。