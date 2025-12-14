今年もMLBを席巻したドジャース・大谷翔平（31）。そんな彼は現在、自身が広告塔になったハワイの高級リゾート開発をめぐる訴訟の被告人としてトラブルに巻き込まれている。

【写真】大谷が「許せなかった」と見られる「妊娠中の真美子さん」が映ったハワイ別荘の着工式の写真。すぐに削除された

原告の不動産デベロッパーらと大谷サイドの主張が真っ向から対立するこの裁判。前編記事では、大谷サイドによる「訴訟棄却申立て」と、原告サイドの「情報開示の強制の申立て」に関する審理が来年2月に延期されたことを報じた。

今回の裁判のゆくえは、大谷のビジネスや新たな活動にどのように影響を及ぼしうるのだろうか──。【前後編の後編。前編から読む】

在米ジャーナリストが語る。

「今年8月に訴状が提出された際、米メディアは『嫌がらせに近い訴訟』『大谷は全くの無関係』などと報じていました。確かに今回、大谷が何かしらの決定に積極的に関与したかどうかは原告らも追及していません。

ただ同時に原告側は、『バレロ氏とCAA（注：バレロ氏が所属する大谷のマネジメント会社）の行動は、常に大谷氏の最終的な承認を条件としていた』などとして、バレロ氏の決定について大谷の責任を問うている、という形です」

原告側の証拠開示を強制する申立てが認められると、大谷サイドに不利なことはあるのか。

「この裁判上で不利になることは基本的にないでしょうが、バレロ氏と大谷の契約関係の詳細や、意思決定の際のプロセスなどが公開される可能性がある。これは、大谷サイドとしては不必要に拡散されたくない情報も含んでいることでしょう」（同前）

大谷が「企業を選ぶようになる」可能性も

大谷は11月末、個人財団である「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」の設立を発表している。妻の真美子さんや娘、デコピンが仲睦まじく寄り添うロゴデザインで、活動や財団に関わる人々の詳細は明らかになっていない。

今回のハワイ別荘は、もともとは大谷がオフシーズンに真美子さんらと静かな時間を過ごすために購入したものだった。「夢の別荘」のはずが、悩みのタネに変わってしまっているのである。

「ファミリー財団の活動も、バレロ氏やCAAが主導しているとすれば、この裁判の動向はクライアント側も意外と気にするかもしれない。大谷ほど大きな規模でビジネスをやっている人物には、アメリカでは訴訟のひとつやふたつ、つきものではあるのですが……」

さらに、大谷が巨額を稼ぐ広告ビジネスにも影響を及ぼす可能性も。

「クライアント側はさておき、大谷サイドに変化がある可能性はあるでしょう。

これまで大谷サイドは、『ナンバーワンでない企業をナンバーワンにする』という理念で、出演する広告を選んできたと言われています。実際に大谷は、あまり有名でない企業のCMにも積極的に出演してきた。

ただ、こうした訴訟に巻き込まれるリスクを考えると、バレロ氏というよりも大谷本人が、知名度や信頼性の高い企業の広告のみに絞っていく意向を示す可能性は高い。ファミリー財団での企業との仕事も増えるでしょうし、今後家族を巻き込んだ訴訟だけは受けたくないという思いは強いでしょう」

大谷は来シーズンも、この裁判に向き合い続けることとなりそうだ──。

（了。前編から読む）