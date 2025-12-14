俳優の沢村一樹（58）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。モデル時代のVIP待遇ぶりを明かす場面があった。

鹿児島出身の沢村は、俳優を目指し20歳で単身上京。新宿でアルバイトをしていた際に、店の客からモデル事務所を紹介され、芸能界入りのきっかけをつかんだ。

モデル時代は東京・駒沢に住んでいたとし「うちがたまり場みたいになっていた時期があったんですよ。モデル仲間5、6人がいてっていう感じの。一番ワイワイ楽しかった時期」と若手時代を懐かしんだ。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「リアルな話、お金がないからその時って。家でコンパとかしてませんでした？」と質問。

沢村は「青山が凄くはやっていた時期で。青山にクラブがいっぱいできた時だったんですよ」と回顧し、「モデル事務所に所属していますっていう写真があるんですよ。オーディションの。それを見せるとタダで入れたんです」とモデルのため無料だったとぶっちゃけた。タレント・島崎和歌子が「えーっ！」と驚くと、沢村は「そういう所に行って、週末は。平日はまあうちにいて」と続けた。

それでも「家にいてもしょうがないから行こうぜ」と行くものの、その後は「全員でうちに戻ってきてました」と苦笑いした。

「ナンパできないヤツばっかりだったんですよ」と沢村。加藤が「ただそこにいるだけ？」と確認すると、「そうですね」と言い切った。