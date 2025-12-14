¡Úºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ëF¡Û¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬º®ÀïÀ©¤¹¡ª3Ï¢Ã±¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¢ª4ÈÖ¿Íµ¤¢ª6ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ëü180±ß
¡¡¡þÂè77²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯12·î14Æü¡¡ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÉÔºß¤Çº®Àï¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿G1¡Öºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ëF¡×¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡¢3Ãå¤Ï6ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ï5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¾¡9ÈÖ¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤Î500±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï5¡½9¤Ç2020±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï9¡½5¤Ç3710±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï9¡½5¡½17¤Ç105ÈÖ¿Íµ¤¤Î3Ëü180±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï5¡½9¡½17¤Ç6470±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¡1949Ç¯¤Ë´ØÀ¾½êÂ°¤Î3ºÐ¡Ê¸½2ºÐ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Öºå¿À3ºÐS¡×¤¬Á°¿È¡£91Ç¯¤ËÌÆÇÏ¸ÂÄê¡Öºå¿À3ºÐÌÆÇÏS¡×¤È¤Ê¤ê¡¢2001Ç¯¤è¤ê¸½¥ì¡¼¥¹Ì¾¡£¤½¤Î¤¿¤á90Ç¯°ÊÁ°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï²´ÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼¡¢¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£