1歳の娘の育児に追われる毎日。そんな中、ミツキは義母からの過剰な連絡に悩まされていました。家事への細かい指摘と返信の催促が毎日届き、心は休まりません。夫に相談しても真剣に取り合ってはくれず…。いつからこうなったのか…と、悩む日々を過ごしていました。■義母からメッセージの嵐！無視できず…毎日、毎日、義母からのメッセージに迷惑しているミツキ。夫は気軽に「無視しろ」と言いますが、嫁の立場では出来ずにいました。ミツキももうすぐ職場復帰となるため、もう少しだけ…そう考えて我慢してきました。そんな矢先、朝早くから鳴り響く通知音に…。

■大迷惑…！義母のアポなし訪問朝早く、突然やって来た義母。家に上がり込むなり朝食が遅いと注意してきて、イヤイヤ期の娘のお世話に口を出したり…。朝の一番忙しい時間に、義母の相手をしながら家事と娘の世話をするのでミツキは大忙し…！特に用事もなさそうなのに、一体、お義母さんは何をしに来たのだか…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、毎日のように義母が嫁にメールを送ることについての意見です。

・かまってちゃん義母か、旦那の奥さんへの寄り添う姿勢が試される事案だな。



・すぐに返事したり既読にするからいけないんだよ。ほっといていいって。



・LINEなんか交換するからだよ…。義母と直接連絡先交換絶対しないようにした。



次に、義母からのメールを無視していいという夫に対して意見です。

・メッセージはとりあえず全部旦那に即転送しよう。



・めんどくさい義母の息子は、大概味方にもならないし適当に逃げちゃうんだよね。



・夫も入れた3人のグループLINEにした方がいいよ。返事は基本夫がする！



・母さんだって良かれと思ってだの。悪気は無いで終わらせる旦那は1度嫌いな上司とLINEしろってのな。



・こういう旦那の「無視していいよ」「適当に返しとけばいいよ」「その内落ち着くよ」は聞き飽きた。



最後に、朝早くアポなしで訪問してくる義母についてです。身の回りのことを手伝おうとすることに対しての意見です。

・ばぁさん、ありがた迷惑って言葉聞いたことない？



・求められた時だけ対応する。適切な距離感を保ちなさい。



・結婚して自立した別家庭につきまとうな卒業しなよ。助けを求められたら行けばいい。行事やイベント以外であんまりかまってほしくない。気を使うし頻度を控えてほしいと思う。



・親しき仲にも礼儀あり、ですよ。身内になったと言えどもお嫁さんは他人です。



・その家の人なりの生活スタイルがあるのだから、介入してはいけませんよ。



・息子の家なのに図々しく入って来ちゃったよ。あれこれ指図するなら早く帰れ。



子育てに追われる日々で忙しい嫁に対して、義母からの過剰な連絡や早朝のアポなし訪問に読者からは非難の声が集まりました。夫がどうにかすべきとの意見も見られました。この後、義母がどんどんミツキのテリトリーに踏み込んできて…！？(ウーマンエキサイト編集部)