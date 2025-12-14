「超効率野球」？WHIP 1.0台の先発陣と機動力が戦力に！レイズの貢献度ランキング【2025シーズン振り返り・レイズ編】
2025年シーズンのレイズは、その独自の選手育成と補強戦略が実を結び、多くの選手がチームに貢献した。このランキングでは、投手は防御率、WHIP、イニング数を、野手はOPS（出塁率＋長打率）と出場機会を重視し、チームの勝利に最も貢献した選手を部門別に分析した。
投手部門：貢献度トップ3
レイズ投手陣は、若手先発陣の成長と強力なブルペン陣の整備が特徴であった。安定した投球内容と、チームの勝利に直結する役割を果たした投手を高く評価する。
【解説】
1位のドルー・ラスムセンは、安定感においてチーム随一であった。防御率2.76、WHIP 1.02は先発投手として非常に優秀な数値であり、150イニングを投げてチームの柱として機能した。
2位のピーター・フェアバンクスは、絶対的な守護神として活躍。27セーブを挙げ、防御率2.83、WHIP 1.04という抜群の安定感で、ブルペンを支えた。接戦をものにする貢献度は高い。
3位のライアン・ペピオは、チーム最多の167.2イニングを投破し、14度のQSを記録した。防御率は3.86で、ローテーション投手としてシーズンを通じて投げ続けた。
野手部門：ポジション別貢献度トップ3
野手は「捕手」「内野手」「外野手」の3部門に分けて評価した。レイズ打線の特徴である選球眼と長打力を併せ持つ選手を上位に選出した。捕手貢献度ランキング
【解説】
捕手部門の1位はニック・フォーテス。97試合に出場し、OPS .644、5本塁打、21打点を記録。打撃面での貢献度を継続的に示し、チームの捕手陣を牽引した。内野手貢献度ランキング
【解説】
1位はジョナサン・アランダ。106試合の出場ながら、打率.316、出塁率.393、OPS .883というチームトップクラスの打撃成績を残した。その卓越した出塁能力と長打力は打線に欠かせない要素であった。
2位のヤンディ・ディアスは、OPS .848、打率.300、25本塁打を記録。安定して高い出塁率を誇り、打線の起点として機能した。
3位のフニオール・カミネロは、45本塁打、110打点、長打率.535と、圧倒的なパワーでチームに得点をもたらした。特に本塁打数はチームトップであり、長打力での貢献度は最高であった。外野手貢献度ランキング
外野手部門では、出場試合数の多さを重視し、OPS（打撃の総合力）と盗塁数（走塁の貢献度）を総合的に評価しランキングした。
【解説】
1位はジェーク・マングム。118試合に出場し、OPS .698、打率.296と安定した打撃に加え、27盗塁を記録。打撃と走塁の両面で高いレベルの貢献度を示し、チームの勝利に大きく寄与した。
2位のチャンドラー・シンプソンは、打率.295と優秀な成績で、チーム最多の44盗塁を記録した。OPSは.671と突出しないものの、その圧倒的な走塁能力はチームの大きな武器であり、109試合の出場機会の多さから高く評価された。
3位のジョシュア・ローは、11本塁打、21二塁打と二桁本塁打を記録した唯一の主力外野手。長打力で貢献し、108試合の出場と安定して打席に立ち続けた貢献も大きい。
※2025年12月13日現在の情報を元に執筆している
（SDAA編集部）