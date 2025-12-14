宮崎がクラブ史上初のJ２昇格！ PO決勝でFC大阪に４−０完勝、Ｊリーグ参入５年目で悲願達成
12月14日に開催されたJ２昇格プレーオフ決勝で、今季J３で３位となったFC大阪と４位のテゲバジャーロ宮崎がAxisバードスタジアムで対戦した。
引き分け以上で昇格が決まるFC大阪は、立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けていくつかチャンスを作るも、得点には繋がらない。
一方、勝利が絶対条件の宮崎は29分に先制。左サイドから井上怜がクロスを供給すると、FC大阪DF橋本陸が触ったボールがそのままゴールに吸い込まれた。
リードを奪った宮崎は42分に追加点を奪取。敵陣中央でボールを受けた吉澤柊が右足を一閃。豪快なボレーシュートを突き刺した。このまま宮崎の２点リードで試合を折り返す。
後半に入っても攻撃の手を緩めない宮崎は63分、こぼれた球を押し込んだ武颯のゴールでリードを３点に広げる。
さらにその７分後にも、右からのクロスに反応した松本ケン・チザンガがヘディングシュートを叩き込んだ。
このまま試合は４−０で終了して、勝利した宮崎のJ２昇格が決定。Ｊリーグ参入５年目で悲願を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
