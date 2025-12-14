「彼とは昨日話した」監督批判でCLメンバーから外したエースをなぜ起用した？ リバプール指揮官が理由を説明 “ラストゲーム”との見方には…
話し合いですべてが解決したのか、その答えは時間だけが教えてくれるだろう。
リバプールのアルネ・スロット監督は12月13日、プレミアリーグ第16節のブライトン戦でモハメド・サラーを途中出場させた。試合後、指揮官はサラーがアフリカネーションズカップ（AFCON）を終えてからチームに戻ってくることを望むと話している。
サラーは６日のリーズ戦後、ベンチスタートが続く状況への不満を表し、スロット監督との関係がなくなったと激白。不振に苦しんだリバプールでスケープゴートにされていると口にし、話題を呼んだ。すると、指揮官は続くチャンピオンズリーグ（CL）のインテル戦でサラーを遠征メンバーから外した。
だが、ブライトン戦でサラーは戦列に復帰。ベンチスタートに変わりはなかったが、ジョー・ゴメスの負傷を受け、スロットは前半26分という早いタイミングでサラーを投入している。
米スポーツチャンネル『ESPN』によると、試合後にスロットは「ミラノ遠征に彼がいなかった理由は、彼のインタビューだ。（外すのが）１回か、２回か、３回か、４か月か、４年なのか、意見はそれぞれ異なるだろう」と話した。
「それについては監督ごとに決断が違うはずだ。彼とは昨日話した。話したことについては決して明かさない。今回も例外にはしない。だが、言葉より行動は雄弁だ。彼はチームに戻り、最初に交代しなければいけなかったときに私は彼を投入した。そして彼は私を含むすべてのファンが望むようなパフォーマンスをしてくれた」
試合後、サラーはピッチを回ってホームの観客たちにあいさつし、ファンに拍手した。AFCON参加でチームから離れるタイミングだけに、これがリバプールでのラストゲームになるのかと騒がれている。
だが、スロットは「ピッチを歩いて回っていた選手は彼だけじゃない」と述べた。
「ファンは私たちが感謝するにふさわしい。モーはこれからAFCONに行く。とてもうまくやれることを願っている。起用可能な選手が多くないなか、その間に我々は彼も抜きでやらなければならない」
１月にサラーが戻ってくることを望んでいるか問われると、スロットは「そうだ。彼はリバプールの選手だと思うし、私は必要なときに彼を起用したい」と答えている。
「今日はここ数試合同様に先発出場ではなかった。だが、１年半で彼はほぼすべての試合に先発出場している。今日は途中出場し、彼に望むようなパフォーマンスをしてくれた。脅威になっていた。非常に重要だったよ。アタッカーは相手チームにとっての脅威になってほしいからね」
「私からすれば、解決すべき問題はない。今の彼はほかの選手たちと同じだ。満足だろうが不満だろうが、選手とは話す。だが、リーズ戦でああいうことがあり、私にとって話すことはないよ」
問題はなく、再合流を望むという指揮官。“サラー問題”は解決へと向かうのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
