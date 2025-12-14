Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¢À¤³¦2°Ì¡¦ÎÓ»íÅï¤È¤Î1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤··è¾¡¿Ê½Ð¡¡Ãæ¹ñÀª·âÇË¤ÇÈá´ê¤ÎÂ×´§¤Ø¡Ö4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¡ÚWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡×¤Ï14Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÏÆ±2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È4ー3¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£2Ç¯Ï¢Â³ÂÐÀï¤âÇòÇ®¤Î¥é¥êーÀï¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç3ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤â°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£1²óÀï¤Ç¤Ï¥·¥â¥ó¡¦¥´¥¸¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë4－2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÈÅ·Å¨¡É¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤Ë·âÇË¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿½à·è¾¡¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬¡×¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿ÎÓ»íÅï¤È¤ÎºÆÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤Î5¾¡1ÇÔ¤ÈÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1¥²ー¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥é¥êー¤Î±þ½·¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÎ¾¥Ï¥ó¥É¤ä¥Ä¥Ã¥Ä¥¤ò¶î»È¤·¤Æ±þÀï¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÎÓ»íÅï¤Î±Ô¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï½ªÈ×¤ËÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç10－10¤Î¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤òÄÀ¤á¡¢ÎÓ¤ÎÊÖµå¤¬¥ªー¥Ðー¤È¤Ê¤ê¡¢12－10¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Ä¥ËÜÃÒ¤¬Âè1¥²ー¥à¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
Âè2¥²ー¥à¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤¬¡¢4－1¤È¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÎÓ»íÅï¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ìµ¤¤Ëº¹¤ò¹¤²¡¢9－2¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥é¥êー¤òÀ©¤·¤Æ¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¡£ºÇ¸å¤â3µåÌÜ¹¶·â¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤òÄÀ¤á¡¢11－4¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤³¤Î¥²ー¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Âè3¥²ー¥à¤âÄ¥ËÜÃÒ¤¬2－1¤«¤é¹ª¤ß¤Ê¥Á¥ー¥¿¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¡¢ÎÓ»íÅï¤¬¸·¤·¤¤¥³ー¥¹¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢5－8¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÓ¤¬¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤¬¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ8－10¤È2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢ÎÓ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¡£ºÆ³«¸å¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÓ¤Ë2ËÜÏ¢¼è¤µ¤ì¡¢10－12¤Ç¤³¤Î¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Âè4¥²ー¥à¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤¬½øÈ×¤«¤é¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤¤¤ÆÎÓ»íÅï¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢5－1¤È¥êー¥É¤·¤ÆÃæÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥êー¤Ç¤âÄ¥ËÜÃÒ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÓ¤Ë7－4¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¡£ºÆ³«¸å¡¢ÎÓ¤ÎÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢Î¾¥Ï¥ó¥É¤Ç±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ±þÀï¤¹¤ë¤â¡¢¥µー¥Ó¥¹¤È¥ì¥·ー¥Ö¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥åー¥¹¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¸å¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤Î¥Üー¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¡¢10－12¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Âè5¥²ー¥à¤Ï¡¢ÎÓ»íÅï¤¬½øÈ×¤«¤éÄ¥ËÜÃÒ¤Ë¸·¤·¤¤¥Üー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¶Ï¤«¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ìー¤ÇÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢4－4¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢6－6¤«¤é¤Î¥é¥êー¤òÄ¥ËÜÃÒ¤¬À©¤·¡¢ÎÓ¤Î¥Õ¥©¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¼è¡£ºÇ¸å¤âÁê¼ê¤Î¥Õ¥©¥¢¤ò±Ô¤¯ÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢11－6¤Ç¤³¤Î¥²ー¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È¤ò3－2¤È¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
Âè6¥²ー¥à¤Ï¡¢ÎÓ»íÅï¤¬Ä¥ËÜÃÒ¤Î¥Õ¥©¥¢Â¦¤ò½¸ÃæÅª¤ËÁÀ¤¤¡¢½øÈ×¤«¤é1－4¤È¥êー¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ë¡£Ä¥ËÜÃÒ¤ÏYG¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÀï½Ñ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢3－6¤«¤é¤Ï¥Õ¥©¥¢¤ÇÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÓ¤Î¸·¤·¤¤¥³ー¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¹¶·â¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤»¤º¡£ÎÓ¤Ë¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï7－11¤Ç¤³¤Î¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－3¤Î¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
Âè7¥²ー¥à¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤¬¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤â¡¢ÎÓ»íÅï¤â¥¹¥È¥ìー¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÎÓ¤¬Ãæ¿Ø¤Ç¤Î¥é¥êー¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤â¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Î¾¼Ô¾ù¤é¤º8－8¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÞÕ¿È¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢11－8¤ÇºÇ½ª¥²ー¥à¤òÃ¥¼è¡£1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£1µå1µå¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÆ±ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ç¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥âー¥ì¥´ー¥É¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆÂ×´§¤Ê¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£