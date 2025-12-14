¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Î2/14¡¢15HG¤ÏÅìº¬»ÔÌ±±þ±ç¥Çー¡ª
¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»³·Á¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè16ÀáÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹Àï¤ò¡¢Åìº¬»ÔÌ±±þ±ç¥Çー¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅìº¬»ÔÌ±±þ±ç¥Çー¤Ç¤Ï¡¢Åìº¬»Ô¤Ëºß½»¤Þ¤¿¤Ïºß¶Ð¤Î¿Í¤Ï´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°ìÈÌÁ°Çä²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¤Î1,350±ß¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤ÏÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÀÊ¼ï¤Ï2³¬¼«Í³ÀÊ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈV¤â¤·¤¯¤Ï»î¹çÅöÆü¤ÎÅöÆü·ôÇä¾ì¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±Í¥ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1¿Í2Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÈA»³·Á¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£