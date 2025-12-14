プロ野球・阪神は14日、野球振興活動の一環として、球団所属のトレーナー3名による講習会を行ったことを発表しました。

球団として初めて行われたというこの活動。今回は兵庫県高等学校野球連盟が主催する野球肘検診に参加し、県内の硬式・軟式加盟校に所属する指導者・投手に向けての講習会として行われました。テーマは「球速向上のためのトレーニング」。軸足、踏み込み脚、下半身の各トレーニング方法の体験と、個別でトレーニング方法に関する質問を受け付けました。

兵庫県高等学校野球連盟指導者委員長の徳山範夫さんは「憧れであるプロ野球チームの現役トレーナーの方にお越し頂き、講習会を開くことには大変意義があると考えます。参加した選手も大変喜んでおり、実際、数多くの熱心な質問も出ました。高校生にとって大変よい経験になったと思います」とコメント。

参加した阪神・野口雅人トレーナーも「選手だけではなく指導者の方々からも熱心な質問を数多く受け、兵庫県の野球熱の高さをあらためて実感しました。今後も高校生に限らず、トレーニング講習の機会を頂けるのであれば、ぜひ参加させて頂きたいと思いますし、野球振興に貢献できればと思っています」と語りました。