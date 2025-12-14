Ä¹¿¹ÍÚÆî3´§¡¢¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¡¡Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥ÈºÇ½ªÆü
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃË½÷¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¤¬Á°Æü¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î3´§¤Ëµ±¤¡¢ÃË»Ò¤Ï¾¾ÎÓÍ¤ÏÁ¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ©¤·¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¤ÎÄ¹¿¹¡¢ÅÏÊÕÊË¡¢ÃË»Ò¤Î´äº´ÃÈ¤¬¿·¤¿¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢´û¤Ë³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷³Æ3¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÂåÉ½¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ÏÃË»Ò4ÏÈ¡¢½÷»Ò5ÏÈ¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¤ÎµÜÅÄ¾¸ã¡¢½÷»Ò¤ÎÃæÅçÌ¤è½¤é6¿Í¤Ïº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£