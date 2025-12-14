【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】家長のクロス→本田がゴール

本田圭佑が電光石火の先制ゴールを決めた。柿谷曜一朗の引退試合における容赦ない一撃に、ファンや出場メンバーがツッコミを入れている。

12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」が開催され、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。その開始早々の3分、ガチすぎる男が均衡を打ち破る。

OSAKA BLUEが相手陣内での激しいプレスでボールを奪うと、本田のヒールパスを受けた家長昭博が左サイドに流れてクロス。これをボックス内に走り込んだ本田が右足で合わせ、キム・ジンヒョンの守るゴールに流し込んだ。

金髪の39歳が全力で雄叫びを上げ、OSAKA BLUEの選手たちが集まり、喜びを爆発させた。主役の柿谷が笑いながれら天を仰ぐ中、解説席に登場した森島寛晃は「今日の気合いを感じますね」とコメントし、清武博嗣も「本気で来ると言っていたので、しっかりとやらないと食われちゃいますね」と語った。

「本気でやってるメンバーが何人かいる（笑）」

ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「ガチ感出てきたw」「本田がガチだ」「W杯に向けて調整してる」「空気を読まないw」「いきなり本田圭佑いれた」「ケイスケ目立つな」「さすが本田さんや」「これはおもろい」「これはこれでエモい」「空気読め」とツッコミを入れていた。

試合中にマイクを向けられた宇佐美貴史も、「もうちょっと空気を読んでもいいじゃないかなと。本気でやってるメンバーが何人かいるんで（笑）。曜一朗くんの邪魔をしてますね（笑）」とコメント。一方でハーフタイムにインタビューに応じた本田は、「曜一朗はおちゃらけたサッカーじゃないものを求めてるってことだったんで。変にあいつにお膳立てするとかじゃなくて、僕らは楽しめています」と語った。

ちなみに、本田と家長は、ガンバ大阪ジュニアユース時代のチームメイトで、しかも生年月日も一緒。そのため「家長と本田とか最高かよ」「家長のクロスから本田のゴールは痺れる」「引退試合とはいえ家長のアシストで本田のゴールが見れる日が来るとは」「こんな世界線観たかった」「家長→本田でゴールとか胸熱すぎる」などのコメントも出ていた。

乱打戦となった試合は、88分に柿谷が決勝ゴールを決めて、OSAKA PINKが勝利を収めている。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

