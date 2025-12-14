Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

建築スケッチや背景づくり。デジタルが主流の時代に、あえて紙とペンで描き込んでいく。その手間も含めて好きなんだけど、遠近感って難しくないですか？

特定のお仕事や趣味の人にしか刺さらないかもしれませんが、そんな悩みに応えてくれたのがステンレス製定規セット「EXLICON LOCK」でした。

2点〜4点のパースが手早くキレイに作れる面白いツールだったので、皆さんにもご紹介しておきます。

一生モノにもできそうなステンレス定規

Photo: junior

こちらがクリエイター向け定規の「EXLICON LOCK」。ヘキサゴン・ペンタゴン・スクエアの3種類あり、個別でも楽しめますが合体させるとより高度な製図がしやすくなるというもの。

製品単体としては質感あるステンレスが筆者好みでした。刻印の目盛りもくっきりしており、いかにも“高度な道具”という渋い佇まいかと。

ツール別の得意分野と使い分け

Photo: junior

刻印から角度や長さがひと目で分かるため、数値に沿って点を置き、線で結ぶだけで迷わず作図できます。

Photo: junior

スクエアはガイドが豊富で、直線や矩形レイアウトの基準作りに最適。ヘキサゴンは分度器とライン穴が効いていて、角度取りと二点パースの芯出しが素早い。

ペンタゴンは5度/10度刻みの目盛りが頼もしく、それぞれの図形に特徴がありました。

合体でパワーアップ

Photo: junior

爪の部分を合わせればズレずに拡張が可能。

“スクエアをベースに、ヘキサゴンを重ねて消失点方向のガイドを10度刻みで並べ、さらにペンタゴンで5度刻みを補う”といった感じで、多種多様なパースガイドを素早く構築できるようになります。

基準点を決めたら、ツールの中心や角に合わせて角度マークを点で取り、対応する点同士を直線で連結。これを繰り返せば消失点へ向かうガイドが整うので、あとはその線に沿って面を立ち上げればOK。

Photo: junior

二点透視なら左右に消失点を置いてあとは同様の作業。フリーハンドに比べれば工数は増えますが、仕上がりの精度はグッと上がるかと。

デザイン系の仕事をしながらパースが苦手な筆者でしたが美しい設計ができました。

コンパス代わりにも

Photo: junior

どの定規も中心を固定すれば円を描くことも可能。真円から黄金比などなど、工夫次第で描ける図形やデザインは無限大って感じでした。

デジタルの方が正確さや素早さはあるかもしれませんが、紙と向き合いつつ正確さも欲しい人には心強い相棒になってくれそうですよ。

おトクなセールも実施されていたので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。