µð¿ÍÅÅ·âÂàÃÄ¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡¡¾¾»³ÎµÊ¿¤éàÂçÊä¶¯á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¹¤´¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤ÎÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Æ±µåÃÄ¤¬£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÍâÆü¤ËÂàÃÄ¤¬ÅÅ·â·èÄê¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤ê¡¢·¬ÅÄ»á¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£´£·¾¡£·£³ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç£·°Ì¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¹Åç¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬Áª¼ê·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢°æ¸ýÏÂÊþÅê¼ê¡Ê£³£±¡áÁ°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÀÐÀîÄ¾ÌéÅê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢µÜ¿¹ÃÒ»ÖÅê¼ê¡Ê£²£·¡áÁ°³ÚÅ·¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡áÁ°ºå¿À¡Ë¤È£Î£Ð£Â¤ò·Ð¸³¤·¤¿£µÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶½Ê³¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·³ã¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ï¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£