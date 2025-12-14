YouTuberになに「港区で飲んでる女みたいな格好」半袖ニット×ショーパンから美脚チラリ
【モデルプレス＝2025/12/14】人気YouTuber・になにが12月日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】164cm54kgの美女「港区で飲んでる女みたいな格好」ショーパンから圧巻美脚
になには「埼玉県草加市でしか飲まないくせに港区で飲んでる女みたいな格好しちゃった！へへ」とコメント。タートルネックの半袖パフスリーブニットに黒いショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人の雰囲気」「一緒に乾杯したい」「憧れのスタイル」「港区になにちゃん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、半袖ニット×ショーパンコーデ公開
◆になにの投稿に反響
