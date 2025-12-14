佐々木舞音Instagramより

【モデルプレス＝2025/12/14】TBS系朝の情報番組「THE TIME’」で進行キャスターを務める佐々木舞音アナウンサーが12月13日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露した。

◆佐々木舞音アナ、制服姿公開


佐々木アナは「何年ぶりの制服でしょうか…」とコメントし、制服姿を公開。白シャツにグリーンのネクタイ、ベージュのVネックカーディガン姿でギャルピースなどのポーズをとったショットを披露した。

◆佐々木舞音アナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「しっくりきてる」「お似合い」「可愛すぎる」「賢そう」「違和感ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

