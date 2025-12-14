“雪見るとはしゃぐ”芦田愛菜、サンドウィッチマンと雪合戦した

女優の芦田愛菜（21歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。サンドウィッチマンと雪合戦をしたと話し、富澤たけしから「雪見るとはしゃぐよね」と指摘された。



映画「果てしなきスカーレット」で声優を務めている芦田愛菜が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。サンドウィッチマンとはバラエティ番組「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（テレビ朝日系）で長く共演しており、この日も来年1月放送の4時間特番のロケを終えた後の収録となったが、「すごい楽しい1日でした」と話す。



サンドウィッチマン・富澤たけしが「雪見るとはしゃぐよね」と芦田の様子について話すと、芦田は「やっぱり東京に住んでるとあんまり見る機会がないので。今日、すごい、ふわふわの雪が降ってちょっと遊ばせていただいたりなんかして」と、サンドウィッチマンと雪合戦をして楽しんだと語った。