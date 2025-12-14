飼い主さんの膝の上を取り合っていた猫さんたち。しかし、次第にお互いのポジションが決まったようで……？飼い主さんの膝の上を自分たちのベッドのように使う姿はXで250万回以上表示され、「くっついてくるのが好きそう」「愛情がすごいね」「すごくかわいい！」といった声が寄せられました！

【写真：２匹のネコに『ヒザの上争奪戦』をされた結果…絶対に動けない『まさかの状態』】

膝の上で猫団子状態に！？

Xアカウント「ツナ (@motikiro2)」は、一緒に暮らす４匹の猫さんたちの暮らしを投稿しています。

この日は寛いでいた飼い主さんの膝の上で、猫の「どんくさ」ちゃんと「ぽわげ」ちゃんが軽く膝の取り合いに！最初はどんくさちゃんが飼い主さんの膝の上にいたそうですが、なんとぽわげちゃんが乱入！一旦どんくさちゃんが退かされてしまったのだとか……。

しかし、それで諦めるどんくさちゃんではありません！どんくさちゃんも負けじと膝の上に乗ってくるため、「肌寒いのかな？」と思いブランケットをかけてあげたという飼い主さん。

すると……

上へドスン！かなり強引にぽわげちゃんが上から乗り込んできたのです！しかし、どんくさちゃんは嫌がるどころか嬉しそうな表情を見せていたそうですよ。

そのまま膝の上でまったり

その後、なぜか２匹は自分の心地よいポジションが決まってしまったらしく、膝の上で一緒にまったり……。

最終的にぽわげちゃんにも、ブランケットをかぶせてあげて、さらに寝心地の良い環境になった飼い主さんの膝の上。

まるで猫団子が出来上がってしまった飼い主さんの膝の上。なんと総重量は8kg！お、重い……。飼い主さんもベッドに行きたかったそうですが、自分が動くとこの空間が崩れてしまうという優しさにより、しばらく動けなかったそうです……！

まさかの展開がSNSでも話題に

取り合いからの猫団子状態は、Xに投稿されると記事執筆時点で250万回も表示されるほど多くのユーザーの注目を集めました。

リプライ欄には「くっついてくるのが好きそう」「愛情がすごいね」「すごくかわいい！」といった声が寄せられています。

Xアカウント「ツナ」さまでは、今回ご紹介したどんくさちゃんとぽわげちゃんの穏やかで可愛らしい仲良しっぷりもたくさん投稿されています。他の日の投稿も気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

どんくさちゃん、ぽわげちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ツナ (@motikiro2) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。