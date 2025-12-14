仲良く一緒にご飯を食べている2匹の子猫の姉妹。もぐもぐと音が聞こえてきそうな可愛らしい食事タイムの動画は2.9万回以上も再生され、「小さい可愛いすぎる」「後ろ姿が大好きなので、たまりません」とのコメントが集まっています。

【動画：仲良くいっしょにご飯を食べる『2匹の赤ちゃん猫』…たまらない後ろ姿に癒される】

2匹並んで一緒にご飯

TikTokアカウント「momo」さまに登場した2匹の子猫の姉妹。現在は、投稿の片方の子猫、ぴぃちちゃんが投稿主さんの新しい家族として仲間入りしたのだとか。動画を撮影したときは姉妹猫も一緒だったのだそう。

姉妹なだけあり、後ろ姿がそっくりな2匹ですが、ぴぃちちゃんは姉妹猫さんよりもしっぽが短いとのこと。ぴぃちちゃんのチャームポイントだと、投稿主さんは思っているそうです。

一生懸命な後姿

小さな2匹の姉妹猫は、地面を足で踏ん張りながら、一生懸命ご飯を食べていたのだとか。2匹とも体にしっかりと力が入っているのか、後ろ足が開いてガニ股になってしまっています。

姉妹猫さんは、ある程度自分の分を食べ終わると、ぴぃちちゃんの分が気になりだしたのか、ぴぃちちゃんの分のお皿もにおいをかいでチェックしていたのだそう。同じものを食べているのか気になったのかもしれませんね。

すくすく成長中のぴぃちちゃん

ぴぃちちゃんは、順調にすくすくと成長中なのだとか。たくさんご飯を食べて、お昼寝をして、マイペースな日々を過ごしているとのこと。現在は生後5か月を超えたとのことですが、お転婆すぎてあまり写真が撮れないのだそう。

一人遊びも上手とのことで、けりぐるみを蹴って遊ぶなど、元気いっぱいな様子。たくさん体を動かして、元気に大きくなってくださいね。

2匹の姉妹猫が並んでご飯を食べる姿は、TikTokで2.9万回以上も再生され、「ご飯を食べる後ろ姿と踏ん張ってる後ろ足､めっちゃ可愛い子猫ちゃん達ですね」「ちょっとぷるぷるしてるのがまたかわいい。後ろ姿が大好きなので、たまりません」「上手に食べてる。可愛い～なぁ」「たんと食べて大きくなりな」「何しても可愛い」「仲良くお食事ですね。可愛い」「ちいちゃな二人のうしろ姿にキュン」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「momo」さまには、姉妹と一緒に保護されてから、投稿主さんの家に迎え入れられ、家族になるまでの様子がたくさん投稿されています。甘えん坊なぴぃちちゃんのんびりとした日常の姿を垣間見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「momo」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。