【ワークマンの新作アウター】が大当たり！「1着でサマになる」「高級感ある」だって♡

寒さが増す季節のアウターは、デザイン性も機能性も両方重視したいところ。【ワークマン】ならそんな優秀アウターが、手に取りやすい価格でラインナップ中です。今回は、おしゃれなデザインでコーデをアップデートできそうな新作に注目！

軽やかに着られそうなパイルジャケット

【ワークマン】「レディースパイルレトロトラックジャケット」\1,900（税込）

パイル生地の柔らかな風合いが心地良さそうなジャケット。シンプルなデザインに胸元のラインがアクセントになっていて、サマになるデザインです。カジュアルな雰囲気で、デイリーコーデに取り入れやすいのも魅力。保温性を備えているうえ裏起毛仕様なので、しっかりと暖かさも感じられそう。リラックス感があり、ちょっとした外出や家で過ごす日にも活躍してくれるかも。

上品見えが叶いそうなノーカラージャケット

【ワークマン】「レディース撥水コーデュロイノーカラージャケット」\2,500（税込）

ノーカラーデザインがすっきりとした印象のコーデュロイジャケット。タートルネックやシャツとのレイヤードもしやすく、上品な雰囲気に見せてくれそうです。ストレッチのきいた柔らかそうな素材で動きやすく、見た目以上に快適に過ごせそう。耐久撥水やUVカット機能付きで、レジャーなどのアクティブなシーンにもぴったり。シンプルで着回しやすく、一枚あると頼れる存在です。

配色が可愛い高機能パーカー

【ワークマン】「レディース撥水ペアマウンテンパーカー」\3,500（税込）

2色使いのデザインがおしゃれなマウンテンパーカー。こちらのベージュの配色のほか、可愛らしいピンクやミントカラーも揃っています。子供用サイズもあり、親子でお揃いコーデも楽しめそう。さらに、大人用と子供用のパーカーをファスナーで連結すれば、抱っこしたまま防寒できるママコートに！ 高撥水やUVカットなど機能性も高く、3,000円台とは思えない優秀アウターです。

もこもこ襟がアクセントの高見えアウター

【ワークマン】「レディースフェイクレザーファーウォームブルゾン」\3,900（税込）

レザー調の質感で高級感が漂うブルゾンは、フェイクファーの襟とフロントの大きなポケットがアクセント。襟は取り外し可能で、気分やコーデに合わせて雰囲気を変えられます。裏地にはブラックアルミを使用しており、公式サイトによると「見た目以上の保温力を発揮」してくれるそう。ゆったりとしたシルエットでこなれ感があり、羽織るだけでおしゃれに決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N