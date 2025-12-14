WTTファイナルズ香港

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、香港で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の林詩棟（中国）を4-3で破り、日本時間午後9時30分開始予定の決勝に進出した。

日本のエース張本が、悲願の初優勝に王手をかけた。過去の対戦成績で圧倒していた林詩棟を撃破。過去3度準優勝とわずかに届かなかった、WTTファイナルズのタイトルを視界にとらえた。

第1ゲーム序盤にサーブ違反で失点。先にゲームポイントを握られたが、逆転で奪取すると第2ゲームもラリーで圧倒。ライバルに追いつかれたが、「ハリモト」コールの中で奮闘し、フルゲームの死闘を制した。

11月30日〜今月7日に中国・成都で開催された混合団体ワールドカップでは、日中関係悪化の影響か、観客からブーイングを浴びるなど逆風にさらされた。

心を奮い立たせ、WTTファイナルズに参戦。初戦はシモン・ゴジ（フランス）を下し、準々決勝ではフェリックス・ルブラン（フランス）を破って進撃していた。



