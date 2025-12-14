道内は今日14日(日)から明日15日(月)にかけて大荒れの天気となる見込みです。道東方面を中心に雪、風ともに強まって大雪や猛吹雪となるでしょう。また、道東の沿岸を中心に海は大しけとなり、根室付近では高潮による低い土地の浸水のおそれもあります。大雪や猛吹雪、吹きだまりによる交通障害、高波、高潮に警戒して下さい。また、湿った雪となりますので、湿り雪による電線着雪の影響で停電のおそれもあります。雪は明日15日(月)昼過ぎには弱まり、風も夜には次第に収まってくる見込みです。

発達した低気圧が北海道付近を通過 低気圧に近い道東方面を中心に大荒れの天気

昨日13日(土)夜に九州の南にあった低気圧は中心気圧が1012hPaでしたが、その後急速に発達を続けており、明日15日(月)朝に北海道の東海上に達する頃には中心気圧が976hPaとなるでしょう。この低気圧が、今夜から明日15日(月)にかけて北海道付近を通過するため、低気圧に近い道東方面を中心に大荒れの天気となる見込みです。



今日14日(日)夜から明日15日(月)にかけては、全道的に雪が降るでしょう。気温が高めで、沿岸など一部では雨となる所もあるなど、かなり湿った重たい雪となる見込みです。風も低気圧に近い道東方面を中心に非常に強く吹き、暴風となる所もありそうです。非常に強い風で湿った雪が吹き付けるため、電線着雪による停電、倒木などの危険もあります。携帯できる電灯や情報取得のためのラジオなどの準備をしておくとよさそうです。また、海は大しけで、沿岸の低い土地には高潮により浸水するおそれもあります。特に海岸に近く、標高の低い根室周辺などは高潮による浸水に警戒が必要です。



今日14日(日)午前6時からの24時間降雪量(いずれも多い所)

・太平洋側東部、オホーツク海側 70センチ

・その他の地域 50センチ



明日15日(月)午前6時からの24時間降雪量(いずれも多い所)

・オホーツク海側 50センチ

・日本海側北部 40センチ

・日本海側南部、太平洋側東部 30センチ



明日15日(月)にかけて陸上で予想される最大風速(カッコ内は最大瞬間風速)

・日本海側、太平洋側、オホーツク海側 20メートル(35メートル)



明日15日(月)にかけて予想される波の高さ

・太平洋側東部 7メートル

・オホーツク海側 6メートル

・日本海側北部、太平洋側西部 5メートル

・日本海側南部 4メートル



明日15日(月)にかけて予想される最高潮位

・太平洋側東部 標高1.5メートル



なお、明日15日(月)は、午後には低気圧が北海道付近からゆっくりと離れ、雪や風は弱まってくる見込みです。低気圧が離れた後は冬型の気圧配置に変わるため、道北などでは雪の降りやすい状態が続くでしょう。

札幌中心部でも20〜30センチの降雪のおそれ 朝の通勤、通学は注意

札幌周辺でも今日14日(日)昼頃から雪が降り出しています。次第に降り方が強まり、明日15日(月)にかけて札幌市中心部でも20〜30センチの降雪となる可能性があります。札幌ではここ1週間程度で50センチくらいの降雪となり、路面状況が悪くなっています。今日14日(日)から明日15日(月)にかけての雪は湿った重たい雪となるため、さらに路面状況が悪くなりそうです。



明日15日(月)朝の通勤、通学の時間帯に影響が直撃する可能性があるため、時間に余裕を持つとよいでしょう。また、移動する際は気象情報の他、交通情報も確認するとよさそうです。