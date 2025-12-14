宮崎が4ゴールを奪ってJ2昇格を決めた

J2昇格プレーオフ2025決勝の第2戦が12月14日に行われ、AxisバードスタジアムでJ3で3位となったFC大阪と同4位のテゲバジャーロ宮崎が対戦した。

今シーズンのリーグ戦での対戦は2試合ともスコアレスドローだったが、どちらが勝利しても初のJ2昇格となる一戦は4-0で宮崎がFC大阪を圧倒し、来季のJ2昇格を決めている。

試合が動いたのは前半29分、左サイドから宮崎のMF井上怜が上げたクロスをゴール前に戻ったFC大阪DF橋本陸が阻止しきれず。ボールはゴールに入ってしまい、オウンゴールで宮崎が先手を取った。さらに宮崎は同42分、FW吉澤柊が胸トラップからロングシュートをゴールに突き刺し、リードを2点に広げてハーフタイムを迎えた。

後半に入るとFC大阪も反撃に転じるが、宮崎はゴールを許さない。逆に後半18分には高い位置でボールを奪い返し、ゴール前に流れて来たボールを詰めていたFW武颯がゴールに押し込んで3点目を決めた。

その後も宮崎は攻撃の手をゆるめず、後半25分には右サイドを突破したMF阿野真拓が右足でクロスを上げると、最後はFW松本ケンチザンガがヘッドでゴールに押し込み、ダメ押しの4点目を奪った。

一矢報いたいFC大阪も前線にロングボールを送り、圧力をかけようとするが、宮崎が最後まで耐えきって試合終了。J2昇格プレーオフ決勝は、4-0という大差を付けて宮崎が制し、初のJ2昇格を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）