「社会が変わったらクラブもやりやすくなる」Ｊリーグが新たに取り組む課題　一人ひとりの意識改革を

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

今年４月、Ｊリーグはアジアで初めてスポーツ・ポジティブ・リーグ（通称ＳＰＬ）への２６年１月からの参加を決めた。クラブの環境への取り組みを数値化するもので、英国を発祥としイングランド・プレミアリーグ、同２部、ドイツ、フランスに続き、５番目の加入となる。Ｊリーグは気候変動問題の解決に向け、地球環境を持続可能にするサステナビリティー事業を２３年から本格的に推進。元日本代表ＭＦ小野伸二さんを招いて、昨年春から全国行脚を始め、サッカー教室と「サステナトーク」という次世代への啓発を行う。

１０月にロンドンを訪れ、ＳＰＬの主催団体のサミットに参加したＪリーグ執行役員でサステナビリティー担当の辻井隆行さんは「一足飛びにはいかないが、クラブでいい事例をつくって社会にいい影響を与える。社会が変わったらクラブもやりやすくなる。そのサイクルをつくるのは大事」と実感を込めた。

Ｊ２水戸（来季Ｊ１）、Ｊ３鳥取がソーラーシェアリング事業（農地に太陽光パネルを設置し、農作物の栽培と発電を行う）を実施しているのも気候アクションの重要な一歩だ。

気候変動がサッカーに与える影響は非常に大きく、１８年以降、台風などによる試合中止が１７年以前の約５倍に達した。温暖化の影響で熱中症リスクも高まり、夏場の屋外スポーツ実施も懸念されている。ＳＰＬ導入でＪ６０クラブの取り組みを細かく公表し、順位づけするのも「これだったらうちもできる、などリーグ全体で良くしていくことが目的」と辻井さん。一人ひとりが環境へ意識を持つきっかけとしたい。（サッカー担当・岩原 正幸）

◆岩原 正幸（いわはら・まさゆき）２００４年入社。２５年から現職。