◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

２歳女王決定戦に１８頭が出走し、２番人気のスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が最後の直線で外から力強い脚で伸び、Ｇ１初勝利を飾った。松山弘平騎手は同レース１０度目の挑戦で初勝利。高野調教師は安田記念、マイルＣＳをジャンタルマンタルで勝っており、今年３度目のＪＲＡ・Ｇ１勝利とした。２０２３年にアスコリピチェーノがマークしたレースレコードの１分３２秒６と、同タイムだった。

同馬は２０１２年セントウルＳなど重賞を２勝したエピセアロームの娘。前走の中京２歳Ｓでは首差２着になっていた。今回は４戦目で初めてのマイル戦だったが、克服してビッグタイトルを獲得した。

４番人気のギャラボーグ（川田将雅騎手）が２着。６番人気のタイセイボーグ（西村淳也騎手）が３着だった。

松山弘平騎手（スターアニス＝１着）「すごくうれしい気持ちと本当に感謝の気持ちです。前走で負けてしまったんですけど、こうしてまたチャンスをいただいて、こんなに強い馬に乗せていただいて、本当に感謝ですし、もう一度頑張ってくれた馬に本当に感謝したいです。前走は１４００メートルを経験してましたし、その時からマイルは大丈夫だなと思っていました。跳びが大きい馬ですので、雨が降らなければいいなと思っていましたが、運も味方してくれたと思います。手応えも良かったですし、追い出しも少し我慢するくらい余裕があって、本当に強かったと思います。来年は桜花賞が目標になると思うので、とにかく無事にいって欲しいですし、またコンビを組むことができたらうれしいなと思います」