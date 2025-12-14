人気セクシー女優が回想する、弟に職業を明かした日「あの時の顔は忘れられないですね…けっこうキツかったです」
2021年にデビューし、2024年11月からは配信特化型メーカー『FALENO』の専属セクシー女優として活躍を続けているつばさ舞さん。「世界的に有名になりたい」と、漫画誌の表紙の水着グラビアのオファーを断って、セクシー女優デビューを選んだという経歴の持ち主だ。
「今思うと、あの頃から私は“何者か”になりたかった。大きい流れの中の小さな点にはなりたくなかった」
そう語る彼女は、いかにして今の「つばさ舞」になったのか。デビューのきっかけや仕事へのモチベーション、厳格だった両親との関係性、さらに実弟へカミングアウトした瞬間についてなど、赤裸々に本音を吐露してくれた。
◆「グラビアアイドルか、セクシー女優か」運命の二択
――当初はグラビアアイドルとしてデビューする話があったとか？
「そうなんです。デビューするにあたって、選択肢が2つありました。少年漫画誌の表紙グラビアか、セクシー女優か。『どっちも話が来てるけど、どうする？』と聞かれて、セクシー女優を選んだんです。
今はセクシー女優って、世界的にも有名になれる存在だと思うんですよね。それに生まれたままの姿で勝負できるっていうところにも惹かれました」
――抵抗感はなかったのでしょうか？
「実をいうと、素人時代に某オトナのオモチャ屋さんで品出しのアルバイトをしていたことがあったんです。そこでDVDのパッケージを見て『セクシー女優、可愛い！もはやアイドルやん！』ってリスペクト状態になったんですよ。
だから抵抗感どころか、むしろカッコいい存在だと思っていましたね。よく仕事中に『このパケ、素晴らしい！天才や！』なんて、めっちゃテンション上がっていました」
――意外な角度で興味を抱いたんですね。最近では、SNSきっかけで女優さんを知ったという若い子が増えていますが。
「きっと私には実際の商品を手にとることが、すごく大事だったんですよ。SNSの写真を見ているよりも、ずっと女優さんの凄さを実感できましたから。そのせいか自分の作品のパケにも、かなりのこだわりを持っていますね。発売されたら『写真、コレになったんだ〜』なんてチェック入れちゃいます」
――デビューした後で、業界のイメージは変わりましたか？
「仕事の内容というより、仕事相手との付き合い方がラクになったな〜と思います。デビュー前に社会人を経験しているせいか、現場のスタッフさんに仕事に対する向き合い方や立ち居振る舞いをめっちゃ褒められるんですよ。私にとっては普通のことだけど、絶賛してもらえるから『この世界、楽勝？』って思っていました（笑）。もしかしたら、私の態度が真面目すぎるだけなのかもしれないけど」
◆弟にカミングアウト、両親へは……
――デビュー前はどんな女の子だったのでしょうか。
「昔から性に対してかなりオープンでした。『お腹空いた〜』みたいな感覚で下ネタを喋っちゃうタイプ。中学・高校と女子校で、男性の目を意識していなかったからだとは思います」
――家庭環境についてはどうでしたか？
「両親はすごく真面目で、けっこう厳格な家庭に育ったと思います。私に対する母の願いは、とにかく『就職』でしたもん。ひとつの会社に骨を埋めるんや、勤め上げるんや的な」
――安定が一番、みたいな。
「そういう感じです。親は私のことが大事で、守ってくれようとしていたのはわかっているんです。でも、私にはその愛が重かった。思春期なんて特に親と喧嘩ばかりで毎日が戦争でしたね。それは私のアイデンティティの構築のためには仕方がなかったことだと思います」
――この仕事について、親御さんは知っているのですか？
「知りません。知らせる必要もないと思います。いつかどこかでバレるかもしれないし、バレてしまった方がラクになるのかもしれませんが、それは私のエゴでしかない。だって、娘がセクシー女優をやっているなんて、あれだけ真面目な親からすれば地獄じゃないですか。このことはできるだけ、墓場まで持っていきたいと思っています」
