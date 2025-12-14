俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。

キング（間宮）が忘れていた、元クラスメートのドの子＝瀬戸紫苑（大後寿々花）が１年前に亡くなっていたことが発覚。一連の犯行は、ドの子の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だったことが明らかとなった。

宇都見の逮捕でフィナーレを迎えたかに見えたが、次週予告には「真犯人だーれだ？」の文字。物語はさらなる深淵へと向かう。

ドの子の転校先「タクト学園」が登場したことで、初回のある描写に注目が集まっている。１９分過ぎ、キングらが「スナック イマクニ」を訪れた際に大写しされていたコースターに違和感。「ＩＭＡＫＵＮＩ」と店名が描かれた丸形のものだが、なぜか冒頭の「Ｉ」が「Ｔ」に見えるデザインで、長らく謎とされていた。

タクト学園には相似形の「Ｔ」の校章（？）があり、イマクニ（戸塚純貴）が同校に関係しているとの説が浮上。真犯人候補として考察されている。

Ｘでは「コースターのＴはタクト学園？看板の太陽の絵と同じ絵がタクト学園にもあったーーー！！！」「施設の紫苑ちゃんが微笑んでたの、絶対あの２人に向けた復讐の合図だよね…タクト学園の背景まで完璧に伏線回収されてて鳥肌止まらない！！」「イマクニとタクト学園のマークが似てることに気づいた人凄い」「ほんとだ 今國のコースターの『Ｔ』とタクト学園のロゴの『Ｔ』似てる」「今國コースターの『Ｔ』、タクト学園のロゴと合致。これ、確定だ。。」「え、タクト学園とイマクニのロゴ同じって言ってる人天才か！ＩＭＡＫＵＮＩなのに最初の文字がＴになってる謎がここで回収されるわけか。」などの声が並んでいる。