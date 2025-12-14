来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

向上心は「ここ数年で一番」

山梨学院大はシード権獲得という目標に向け、夏合宿で選手自ら設定タイムを超える走りを見せるなど、貪欲に取り組んできた。就任２年目の大崎悟史監督は、選手たちの向上心を「ここ数年で一番」と評価する。

第１００回大会で最下位に沈むなど、近年は本大会で結果が残せていない。弓削征慶主将（４年）は「今回こそという思いで全員が取り組んできた」とリベンジに燃える。

鍵になるのは前回１区７位の平八重充希と５区８位の弓削の、実績ある４年生コンビ。前回８区３位と好走し、予選会個人１０位に食い込んだ阿部紘也（２年）にも期待がかかる。

１区での起用を見据える平八重は「前回の自分を超えたい」と意気込む。予選会を回避した弓削は、箱根に照準を合わせて、山登りに特化したメニューで脚を作ってきた。

予選会後も故障者を出さずに着実に練習を積めており、チームは「とても良い雰囲気」（大崎監督）。シード権争いで久々に存在感を示せるか。（常陰亮佑）